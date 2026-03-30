دعم هائل في شهر .. وصول 200 طائرة أمريكية محملة بالذخائر إلى إسرائيل

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر لها باستمرار الدعم الأمريكي الجارف ومن دول أخرى رغم ما يعتري أمريكا بخاصة من نقص في مخزونها العسكري.

وذكرت الصحيفة الصهيونية أن أمريكا ممثلة في ترامب واللوبي الصهيوني يواصل التأكيد على دعم الاحتلال وذلك في الوقت تندلع في المظاهرات المليونية العارمة في كل أمريكا اعتراضا على حرب إيران ودعم إسرائيل وسياسات ترامب العدائية للشعب الامريكي.

وذكرت الصحيفة بوصول أكثر من 200 طائرة أمريكية محملة بالذخائر إلى إسرائيل منذ بدء الحرب.

وأضافت هآرتس وفق مصادر أن شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية ضاعفت 3 مرات إنتاجها لصواريخ الدفاعات الجوية لتواكب ما تضربها به إيران يوميًا من صواريخ ومسيرات تشكل عبئا كبيرا على دفاعاتها.



