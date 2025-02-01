إصابة 4 أشخاص باختناق في العاشر من رمضان

أصيب 4 أشخاص سودانيين الجنسية مصابين باشتباه اختناق نتيجة استنشاق بخور بالمجاورة 55 وتم نقل المصابين الي مستشفى جامعة العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال 4 أشخاص سودانيين الجنسية مصابين باختناق نتيجة استنشاق بخور وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم نتيجة استنشاق بخور بالمجاورة 55 وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.