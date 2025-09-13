قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
كيفية حجز أراضي الإسكان 2025 .. أسعار المتر فى القطع المميزة
بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن القمة العربية في الدوحة
مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة 4 مسؤولين بمستشفى جامعي بالقليوبية للمحاكمة بتهم التزوير والسرقة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير الحسابات السابق – مراقب وزارة المالية – بإحدى المستشفيات الجامعية بمحافظة القليوبية، ووكيلة الحسابات السابقة، ووكيل الحسابات الحالي بذات الجهة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، كما أمرت بإحالة ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات في حق 8 آخرين من العاملين بالمستشفى إلى رئيس الجامعة المختص، تمهيدًا لإحالتهم لمجلس التأديب.


جاء القرار على خلفية استيلاء المتهم الأول على المال العام بطريق التزوير في المحررات الرسمية، حيث اصطنع عددًا من أوامر الدفع الإلكتروني واستخدمها في صرف مبالغ مالية لنفسه تجاوزت 600 ألف جنيه، مستغلًا حصوله على أسماء المستخدمين وكلمات المرور والتوقيعات الإلكترونية المعتمدة الخاصة بزملائه بحجة تسهيل العمل.


وكشفت التحقيقات عن مخالفات جسيمة ارتكبها باقي المتهمين من العاملين بالوحدة الحسابية بالمستشفى، تمثلت في منح توقيعاتهم الإلكترونية وبيانات الدخول الخاصة بالمنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني للمتهم الأول، ما مكنه من ارتكاب جرائمه.


وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد صبري فودة رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة الإدارية ببنها القسم الثالث، تبين أن المتهم الأول أصدر أوامر دفع إلكترونية وهمية بأسماء مواطنين من قريته وشركات توريدات، ثم تواصل مع المستفيدين مدعيًا تحويل الأموال إليهم عن طريق الخطأ، وطالبهم بردها إلى حسابه الشخصي، فاستولى عليها.


وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها، وافق المستشار كمال موسى مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة ندى عطية، بإشراف المستشار عبد السلام مرسي رئيس لجنة التأديب، بإحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية.


كما أمرت النيابة الإدارية بإحالة باقي المتهمين إلى رئيس الجامعة المختص تمهيدًا لإحالتهم لمجلس التأديب، وإبلاغ النيابة العامة بما نسب إلى المتهم الأول من جرائم جنائية، فضلًا عن تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار المالية المترتبة على الواقعة.


وأكدت النيابة الإدارية في بيانها على أهمية الالتزام بالمسؤوليات والصلاحيات المحددة في المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني، والحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع الغير، حفاظًا على المال العام وضمانًا لسلامة واستقرار المعاملات الإلكترونية.

النيابة الإدارية القليوبية المستشفى الجامعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

ترشيحاتنا

تدريبات طلائع مطروح

لإعداد جيل قادر على الحوار والمشاركة .. تدريبات برلمانية لطلائع مطروح

الصيد بطور سيناء

أخبار جنوب سيناء| فرحة الصيادين بعودة الصيد على مراكب الشانشولا.. تخفيضات فى معرض أهلا مدارس

توزيع جوائز مسابقة رفع الأثقال بمشاركة اللاعبين الاولمبيين

توزيع جوائز مسابقة رفع الأثقال في بطولة الشركات بمشاركة الأولمبيين

بالصور

تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد