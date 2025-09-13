قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها
مصرع ما لا يقل عن 107 أشخاص وفقدان 146 آخرين إثر حريق وغرق قارب بالكونغو
فقدت رضيتعها أثناء العمل.. جبران يتواصل مع العاملة دعاء ويتعهد بتطبيق القانون
أخبار قنا | الصحة تقدم 16853خدمة للمنتفعات..ضبط المتهمين بإنهاء حياة مؤذن مسجد
صدمة للجماهير.. أحمد موسى يعلق على اعتذار الخطيب عن الترشح لرئاسة الأهلي
هربت من البيت| أحمد سعد: غنيت في الأفراح واشتغلت نقاش وبياع عيش
كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"
سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فقدت رضيتعها أثناء العمل.. جبران يتواصل مع العاملة دعاء ويتعهد بتطبيق القانون

وزير العمل
وزير العمل

تواصل وزير العمل محمد جبران ،هاتفياً اليوم الجمعة ، مع دعاء محمد العاملة بشركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتي فقدت طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر ، وهي على ذراعها، الأمر الذي أثار غصب العاملين بالشركة محتجين على هذا الحادث ، وطالبوا ببعض الحقوق ، محل المتابعة والتفاوض.

وتقدم الوزير ، إلى العاملة دعاء، بخالص العزاء والمواساة وأكد حرصه على مساندتها، و متابعة الواقعة التي تعرضت لها بنفسه، وأنه وجه مدير مديرية العمل بالإسكندرية بالتحقق من كافة الملابسات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما جدد تأكيده على أن مطالب العمال المشروعة يتم دراستها ، وأن كافة الحقوق مصانة بقوة القانون.

 أوضح أنه يتابع مع كافة الأطراف المعنية،هذه الأحداث منذ حدوثها لحظة بلحظة.

وزير العمل محمد جبران عاملة مصنع النسيج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

ترشيحاتنا

ارشيفية

إصابه 8 اشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

كعادتها الاسبوعية مدينة بورفؤاد تستقبل 10 آلاف زائر من أبناء المدينة والمحافظات المجاورة

مدينة بورفؤاد تستقبل 10 آلاف زائر من أبناء المدينة والمحافظات المجاورة

إسعاف

إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قليوب

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر..استمتع باللحظة

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر
برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر
برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد