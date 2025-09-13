فقدت رضيتعها أثناء العمل.. جبران يتواصل مع العاملة دعاء ويتعهد بتطبيق القانون

تواصل وزير العمل محمد جبران ،هاتفياً اليوم الجمعة ، مع دعاء محمد العاملة بشركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتي فقدت طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر ، وهي على ذراعها، الأمر الذي أثار غصب العاملين بالشركة محتجين على هذا الحادث ، وطالبوا ببعض الحقوق ، محل المتابعة والتفاوض.

وتقدم الوزير ، إلى العاملة دعاء، بخالص العزاء والمواساة وأكد حرصه على مساندتها، و متابعة الواقعة التي تعرضت لها بنفسه، وأنه وجه مدير مديرية العمل بالإسكندرية بالتحقق من كافة الملابسات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما جدد تأكيده على أن مطالب العمال المشروعة يتم دراستها ، وأن كافة الحقوق مصانة بقوة القانون.

أوضح أنه يتابع مع كافة الأطراف المعنية،هذه الأحداث منذ حدوثها لحظة بلحظة.