التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ

منار عبد العظيم

وسط تصعيد عسكري غير مسبوق، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث شهد مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة قصفًا عنيفًا استهدف مرافق مدنية تأوي آلاف النازحين، من بينها مدارس ومنازل سكنية، في خرق واضح لقوانين الحرب وحماية المدنيين.

تدمير مدرسة أبو عاصي بعد إخلاء قسري للنازحين

أكد يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر مدرسة أبو عاصي بمخيم الشاطئ بشكل مباشر، بعد وقت قصير من تلقي سكان المنطقة بلاغًا باستهداف منزل مجاور لها.

المدرسة كانت تؤوي نازحين من مناطق مختلفة، لكن تم إخلاؤها قسرًا دون أن يتمكن النازحون من حمل أي متعلقات، قبل أن يتم استهدافها لاحقًا، في واقعة وصفها مراقبون بأنها تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

 تهديد مباشر لمرافق مدنية جديدة

وأشار أبو كويك، إلى أن مدارس أخرى مجاورة لعيادة مخيم الشاطئ تلقت إشعارات غامضة بإخلائها فورًا، وسط حالة من الذعر والارتباك بين النازحين، خاصة مع مخاوف متزايدة من تعرض هذه المدارس لنفس المصير.

وتضم هذه المنشآت آلاف النازحين من مناطق شمال غزة والشرق، في وقت تضيق فيه الخيارات أمام المدنيين الهاربين من القصف المستمر.

وضع إنساني "كارثي" في الشيخ رضوان وحي النصر

الوضع الإنساني في أحياء الشيخ رضوان، حي النصر، ومخيم الشاطئ وصفه المراسل بـ"الكارثي"، في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي، وغياب أي ممرات آمنة أو أماكن إيواء، بعد تدمير عشرات المنازل والمنشآت التي كانت تأوي النازحين.

وأشار إلى أن سكان غزة فقدوا أي مأوى آمن يلجؤون إليه، بينما يستمر الاحتلال في استهداف المناطق المأهولة والمرافق المدنية بشكل متعمد.

الاعتداءات الإسرائيلية قطاع غزة القاهرة الإخبارية

