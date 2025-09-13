تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ

وسط تصعيد عسكري غير مسبوق، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث شهد مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة قصفًا عنيفًا استهدف مرافق مدنية تأوي آلاف النازحين، من بينها مدارس ومنازل سكنية، في خرق واضح لقوانين الحرب وحماية المدنيين.

تدمير مدرسة أبو عاصي بعد إخلاء قسري للنازحين

أكد يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر مدرسة أبو عاصي بمخيم الشاطئ بشكل مباشر، بعد وقت قصير من تلقي سكان المنطقة بلاغًا باستهداف منزل مجاور لها.

المدرسة كانت تؤوي نازحين من مناطق مختلفة، لكن تم إخلاؤها قسرًا دون أن يتمكن النازحون من حمل أي متعلقات، قبل أن يتم استهدافها لاحقًا، في واقعة وصفها مراقبون بأنها تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

تهديد مباشر لمرافق مدنية جديدة

وأشار أبو كويك، إلى أن مدارس أخرى مجاورة لعيادة مخيم الشاطئ تلقت إشعارات غامضة بإخلائها فورًا، وسط حالة من الذعر والارتباك بين النازحين، خاصة مع مخاوف متزايدة من تعرض هذه المدارس لنفس المصير.

وتضم هذه المنشآت آلاف النازحين من مناطق شمال غزة والشرق، في وقت تضيق فيه الخيارات أمام المدنيين الهاربين من القصف المستمر.

وضع إنساني "كارثي" في الشيخ رضوان وحي النصر

الوضع الإنساني في أحياء الشيخ رضوان، حي النصر، ومخيم الشاطئ وصفه المراسل بـ"الكارثي"، في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي، وغياب أي ممرات آمنة أو أماكن إيواء، بعد تدمير عشرات المنازل والمنشآت التي كانت تأوي النازحين.

وأشار إلى أن سكان غزة فقدوا أي مأوى آمن يلجؤون إليه، بينما يستمر الاحتلال في استهداف المناطق المأهولة والمرافق المدنية بشكل متعمد.