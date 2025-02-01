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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تتخلى عن مشروع نظارات الواقع المعزز.. تفاصيل

نظارة Vision Pro
نظارة Vision Pro
شيماء عبد المنعم
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أفادت تقارير صحفية بأن شركة آبل اتخذت قرارا بإلغاء مشروعها لتطوير نظارات الواقع المعزز، وذلك في وقت تواصل فيه شركة “ميتا”، التقدم في مشاريع النظارات الذكية، مستفيدة من النجاح الكبير الذي حققته نظاراتها الذكية Ray-Ban، التي تجاوزت مبيعاتها مليون وحدة.

وبحسب ما ذكرته وكالة “بلومبرج”، كان مشروع نظارة آبل للواقع المعزز يحمل الرقم الرمزي N107، وكان من المقرر أن تكون هذه النظارة مشابهة للنظارات التقليدية مع وجود شاشات مدمجة في العدسات تسمح بالاتصال بجهاز ماك، وكان الهدف هو توفير تجربة عرض افتراضي مماثلة لما تقدمه نظارة Vision Pro، ولكن بتصميم مدمج وبسعر أقل.


التصميم المقترح كان يتضمن أيضًا عدسات مزودة بميزة تغيير التعتيم، مشابهة لتقنية EyeSight في نظارة Vision Pro، من أجل إشعار الآخرين بحالة المستخدم، سواء كان مشغولا أو لا، ومع ذلك، لم يكن المشروع يحتوي على كاميرا أو ميزات الواقع المختلط التي تتمتع بها Vision Pro.

وواجهت آبل تحديات كبيرة في سبيل تحقيق توازن بين الأداء الجيد والكلفة المناسبة في تطوير هذا المنتج. كانت الخطة الأولية تعتمد على إمكانية ربط النظارات بهاتف آيفون، لكن تمثل استهلاك الطاقة المرتفع عائقا رئيسيا، مما جعل الشركة تحاول الربط بأجهزة ماك عوضا عن ذلك. بيد أن هذه الاستراتيجية لم تكن محبذة في التجارب الداخلية، مما أدى في النهاية إلى إلغاء المشروع.

وهذا الإلغاء يثير تساؤلات حول مستقبل آبل في مجال الواقع المعزز، لاسيما بعد تقارير تفيد بإلغاء مشروع آخر للنظارات في عام 2023. كما يبدو أن العمل على الجيل الثاني من Vision Pro قد توقف لصالح تطوير نسخة أقل سعرا من المنتج الحالي، والذي يواجه أيضًا صعوبات في تحقيق انتشار واسع.

وعلى الجهة المقابلة، تواصل شركات المنافسة تعزيز مواقعها في هذا القطاع، حيث شهد معرض CES 2025 عرض مجموعة متنوعة من النظارات الذكية. دخلت جوجل رسميا إلى المنافسة من خلال نظام Android XR، كما أعلنت سامسونج عن مشروع موهان Moohan Project لتطوير نظارات الواقع المعزز.

وبالنسبة لشركة ميتا، كشفت العام الماضي عن نظارات Orion، وهي نموذج أولي يعتمد على شاشات Micro LED المتطورة وسوار التحكم العصبي، ويستمر زوكربيرج في الترويج للنظارات الذكية كمنصة مستقبلية للذكاء الاصطناعي، حيث تخطط ميتا لإطلاق نظارات ذكية تحمل علامة Oakley الرياضية، بالإضافة إلى نسخة متطورة من نظارات Ray-Ban الذكية مزودة بشاشة عرض، في وقت لاحق من هذا العام.

آبل نظارات ذكية نظارات الواقع

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