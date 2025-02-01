تحديث iOS 18.3 من آبل يفعّل ميزة ذكاء اصطناعي «خطيرة» افتراضيًا

أطلقت آبل مؤخرًا تحديث iOS 18.3 لأجهزة آيفون، ولكن هذا التحديث يأتي مع مفاجأة غير سارة: ميزة "Apple Intelligence" (ذكاء آبل) التي تعمل بالذكاء الاصطناعي يتم تفعيلها افتراضيًا، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية والأمان.

"ذكاء آبل": تفعيل إجباري أم خيار؟

قبل هذا التحديث، كان على مستخدمي آيفون 16 و iPhone 15 Pro/Max تفعيل "ذكاء آبل" يدويًا في الإعدادات، ولكن الآن، أصبحت هذه الميزات الذكية تعمل بشكل افتراضي، يعني هذا التغيير أن النظام سيجمع معلومات من تطبيقاتك ويتفاعل معها تلقائيًا.

استهلاك كبير للتخزين: ثمن "الذكاء"

لا تقتصر المشكلة على التفعيل التلقائي، بل إن "ذكاء آبل" يتطلب مساحة تخزين كبيرة لتشغيله، حيث يحتاج إلى 7 جيجابايت بغض النظر عن نوع الجهاز.

قد يؤثر هذا الاستهلاك الكبير على أداء الأجهزة القديمة ويثير قلق المستخدمين الذين يعانون من محدودية التخزين.

مخاطر تفعيل "ذكاء آبل": هل يستحق العناء؟

تفعيل "ذكاء آبل" يأتي مع مخاطر محتملة، وإذا كنت لا ترغب في استخدامه، يجب عليك تعطيله يدويًا من خلال الخطوات التالية:

"ملخصات الإشعارات": معلومات مضللة ومخاطر حقيقية

تعتبر ميزة "ملخصات الإشعارات" أحد الجوانب "الخطيرة" في "ذكاء آبل"، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الإشعارات المتعددة في ملخص قصير.

وعلى الرغم من أن الفكرة تبدو جيدة، إلا أن هذه الميزة قد تسببت في تشويه الإشعارات وتوليد عناوين إخبارية مضللة أو غير دقيقة.

أخطاء فادحة: من "نيويورك تايمز" إلى "بي بي سي"

تسببت "ملخصات الإشعارات" في أخطاء فادحة، حيث قامت بتجميع مقالات مختلفة في إشعار واحد مع معلومات خاطئة.

على سبيل المثال، قامت بتوليد إشعار يفيد باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو خبر غير صحيح. كما تسببت في توليد إشعار غير دقيق لـ "بي بي سي" يفيد بانتحار أحد المتهمين في جريمة قتل.

"ملخصات الرسائل": هل يمكنك الوثوق بها؟

على الرغم من أن آبل قامت بتعطيل الميزة للإشعارات الإخبارية والترفيهية، إلا أنها لا تزال تعمل مع أنواع أخرى من الإشعارات، مثل الرسائل.

وقد تبين أيضًا أنها قد تخطئ في تلخيص الرسائل، حيث قامت بتلخيص رسالة نصية من أم بشكل خاطئ تمامًا، مما يؤكد على عدم دقة هذه الميزة.

مخاوف الخصوصية: بياناتك في مرمى الذكاء الاصطناعي

بالإضافة إلى مخاطر تضليل المعلومات، تثير "ذكاء آبل" مخاوف جدية بشأن الخصوصية. حيث يمكن لهذه الميزة الوصول إلى المعلومات الحساسة المخزنة في تطبيقاتك، مثل بياناتك المصرفية والمالية وخرائط المواقع.

الوصول إلى بياناتك الشخصية: صور، رسائل، وغيرها

يمكن لـ "ذكاء آبل" أيضًا الوصول إلى معلومات شخصية أخرى، مثل الرسائل النصية، والصور، ومقاطع الفيديو، وأحداث التقويم، وبيانات الصحة واللياقة البدنية.

تشفير البيانات: هل هو كافٍ؟

تؤكد آبل أن بيانات "ذكاء آبل" مشفرة من خلال نظام "Private Cloud Compute"، ولكن هذا لا يمنع الجهات الخبيثة من استغلال الذكاء الاصطناعي للوصول غير المصرح به إلى معلوماتك أو إساءة استخدامها.

الخلاصة: بين الابتكار والمخاطر

تحديث iOS 18.3 يمثل مزيجًا بين الابتكار والمخاطر، حيث يأتي مع ميزات ذكاء اصطناعي قوية ولكنها تثير مخاوف بشأن الخصوصية والأمان.

يجب على المستخدمين أن يكونوا على دراية بهذه المخاطر وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة لحماية بياناتهم، وأن يقوموا بتعطيل "ذكاء آبل" إذا كانوا غير مرتاحين لمشاركته.