إصابة 5 ممرضات في حادث تصادم بالدقهلية

أصيبت 5 ممرضات بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص" تمناية" بالرصيف على طريق جمصه بمحافظة الدقهلية

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بها ممرضات بمستشفى بلقاس امام نقطه اسعاف عصفور على طريق جمصه

انتقل ضباط المياجث وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة 5 ممرضات باصابات متفرقة مابين كسور وكدمات

تم نقل المصابات الى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

