محمود تمام يدعو العالم لقراءة رسائل المصريين برفض تهجير الفلسطينيين

قال محمود تمام، الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن الحشود المصرية أمام معبر رفح، كانت بمثابة رسالة واضحة وقوية من الشعب المصرى إلي الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، يعلن فيها رفضه لفكرة تهجير الشعب الفلسطيني، وتأييده لموقف الدولة المصرية وقيادتها السياسية فى هذا الأمر.

وأضاف تمام فى تصريحات له اليوم، أن مصر لم تسمح من قبل بالمساس بأمنها القومى وحدودها وأرضها عبر التاريخ، وجاءت الحشود المصرية عند معبر رفح لتؤكد تلك الحقيقة مجددا، معبرين عن ١١٠ ملايين رافض لمخططات التهجير للشعب الفلسطيني.

وتابع الأمين المساعد لأمانة العمل الجاهيرى بحزب مستقبل وطن، أن الرسالة الشعبية أعلنت بوصوح عن رفض تهجير أي فلسطيني خارح بلده وأرضه، وأن الدولة المصرية لن تشارك فى ظلم وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد تمام، أيضا تضمنت الرسالة الشعبية المصرية، أن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية داعما ومؤيدا، لها فى مواقفها وقراراتها، ومدافعا عنها فى مواجهة الضغوط الخارحية التى تتعرض لها بسبب تلك القضية.

وأشار تمام، إلى أن العالم أجمع يعرف جيدا حجم الدور المصرى فى دعم ومساندة القضية الفلسطينية عبر التاريخ، ومحاولة حلها بشكل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.

ودعا تمام، الرئيس الأمريكي والعالم أجمع بالتوقف أمام ذلك الموقف الشعبى المصرى والعربى أجمع وقراءته جيدا، حفاظا على استقرار منطقة الشرق الأوسط.