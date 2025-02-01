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تعرف على آخر مفاوضات الزمالك مع جنش
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يسعى لاستعادة جنش في الانتقالات الشتوية

جنش
جنش
محمد بدران
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أبدى الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، اهتمامه بالتعاقد مع محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى فريق مودرن سبورت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الناقد الرياضي احمد الهواري عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير: "الزمالك يفكر في عودة جنش خلال الانتقالات الشتوية"

ويأتي هذا الاهتمام في ظل قناعة الجهاز الفني، وخاصةً مدرب الحراس توماس جروتر، بإمكانات "جنش"، إلى جانب اقتراب نهاية عقده مع ناديه الحالي، مما قد يُسهل إجراءات انتقاله إلى القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

من المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في المباراة التي ستجمع الفريقين على أرض ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 7 فبراير المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء.
 

الزمالك محمود جنش الدوري المصري الممتاز حارس مرمي

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