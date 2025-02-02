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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم 2-2-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي
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سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.13 جنيه  للشراء و 50.23 جنيه للبيع في ميد بنك، وذلك خلال أول تداول اليوم الأحد الموافق الموافق 2-2-2025.

ومع بدء تعاملات اليوم؛ يستمر استقرار  سعر الدولار مقابل الجنيه، مع بداية تعاملات اليوم داخل البنوك المصرية البالغ قوامها 39 بنكا حكوميا وخاصا.

وتبدأ البنوك في مصر عملها بعد انتهاء مواعيد الراحة الأسبوعية التي أقرها البنك المركزي المصري.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية منذ نهاية يوم عمل الخميس الماضي ولمدة يومين بمناسبة الراحة الاسبوعية والتي من المقرر أن تنتهي مساء اليوم.

سعر الدولار

وقبل انتهاء العمل في البنوك بنهاية الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة 5 قروش على مستوي الجهاز المصرفي.

سعر البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع.

أقل سعر 

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.14 جنيه للشراء و 50.24 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB، البركة".

وسجل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، فيصل".

أغلب سعر 

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.16 جنيه للشراء و 50.26 جنيه للبيع في بنك مصر الحكومي.

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،التنمية الصناعية، نكست، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، القاهرة، سايب, المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية،العربي الافريقي، التعمير والاسكان".

أعلي سعر

وسجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف المتحد، المصري الخليجي، قناة السويس".

تحويلات المصريين في الخارج

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلي 26.3 مليار دولار خلال الفترة من  يناير حتي نوفمبر من العام الماضي .

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك عن استمرار  تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 .

حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023). 

وشهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار (مقابل نحو 7.8 مليار دولار).

وقال البنك إن التحويلات تحقق الفترة يناير/نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3مليار دولار (مقابل نحو 17.9مليار دولار).

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