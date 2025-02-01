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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالصفقات الجديدة.. مباريات نارية تنتظر الأهلي في فبراير.. تعرف عليها

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد
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يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المنافسات القوية، خلال شهر فبراير الجاري وذلك في بطولة الدوري الممتاز لحسم التأهل للمرحلة الثانية للبطولة.

مباريات الأهلي في شهر فبراير

- الأهلي x موردن سبورت - الأحد 2 فبراير - الساعة 7 مساء - ستاد السلام - الأسبوع الـ11 من الدوري الممتاز

- الأهلي x بتروجيت - الخميس 6 فبراير - الساعة 7 مساء - ستاد السلام - الأسبوع الـ12 من الدوري الممتاز.

- الأهلي x غزل المحلة - الثلاثاء 11 فبراير - الساعة 7 مساء - ستاد السلام - الأسبوع الـ13 من الدوري الممتاز

- الأهلي x الإسماعيلي - الأحد 16 فبراير - الساعة 7 مساء - ستاد برج العرب - الأسبوع الـ14 من الدوري الممتاز

- الأهلي x الزمالك - السبت 22 فبراير - الساعة 7 مساء - ستاد القاهرة - الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز

- الأهلي x حرس الحدود - الأربعاء 26 فبراير - الساعة 4 عصرا - ستاد برج العرب - الأسبوع الـ16 من الدوري الممتاز

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 أخر مواجهات الأهلي ونادي بيراميدز، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل رامي ربيعة هدف بيراميدز بالخطأ في مرماه بعد تحويله عرضية محمد حمدي في مرمى محمد الشناوي في الدقيقة 18 من انطلاق المباراة.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لصالح بيراميدز في الدقيقة 50 من عمر اللقاء من ركلة جزاء احتسبت لصالح إبراهيم بعد أن عرقله محمد هاني داخل منطقة الجزاء.

وسجل رامي ربيعة هدف تقليص الفارق في الدقيقة 52  برأسية من عرضية حسين الشحات، وأضاف الوافد الجديد نيجك جراديسار الهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء تفذها على طريقة بانينكا لترتطم في العارضة في الدقيقة 90 +1 من عمر اللقاء.

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