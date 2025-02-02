ثغرة أمنية خطيرة في ميزة View Once على واتساب تهدد خصوصية المستخدمين

اكتشف الباحث الأمني رامساث ثغرة خطيرة في ميزة "View Once" (عرض مرة واحدة) في تطبيق واتساب، والتي كان من المفترض أن تحذف الصور ومقاطع الفيديو بعد مشاهدتها لمرة واحدة.

لكن هذا الخلل يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الصور حتى بعد اختفائها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لخصوصية المستخدمين، خاصة لمستخدمي أجهزة آيفون.

كيف تعمل ميزة "View Once"؟

أطلقت واتساب هذه الميزة في عام 2021 لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في خصوصيتهم، حيث يتم إرسال الصور ومقاطع الفيديو بحيث تُحذف تلقائيًا بعد عرضها مرة واحدة، مما يمنع استرجاعها أو حفظها داخل التطبيق.

الثغرة الأمنية في أجهزة آيفون

وفقًا للباحث الأمني رامساث، يمكن للمستخدمين الذين يتلقون الصور عبر ميزة "View Once" الوصول إليها مجددًا من خلال إعدادات واتساب.

وأوضح أنه خلال فحصه الأمني، اكتشف إمكانية استرجاع الصور المخفية عن طريق:

فتح إعدادات التطبيق. الانتقال إلى التخزين والبيانات. الضغط على إدارة التخزين، حيث يتم العثور على الصور التي كان من المفترض حذفها.

وأكد الباحث أنه وجد صورًا من المفترض أنها اختفت لكنها لا تزال متاحة في قسم التخزين، مما يعرض خصوصية المستخدمين للخطر.

استجابة واتساب وحل المشكلة

عند تنبيه Meta بهذه الثغرة، أكدت الشركة أنها على علم بها مسبقًا، وأعلنت عن إطلاق تحديث جديد يحمل الإصدار 25.2.3 في 29 يناير 2025، يتضمن تصحيحًا لهذه المشكلة الأمنية، ويضمن حذف جميع الصور ومقاطع الفيديو التي يتم إرسالها عبر ميزة "View Once" فور عرضها.

ومع ذلك، لم تؤكد Meta ما إذا كانت الصور التي أُرسلت قبل التحديث لا تزال قابلة للاسترجاع أم لا، مما يثير تساؤلات حول الأمان الكامل لهذه الميزة.

مزايا إضافية في تحديث واتساب الجديد

إلى جانب الإصلاح الأمني، جاء التحديث الجديد بتحسينات على المكالمات الجماعية، وتشمل،إمكانية اختيار المشاركين قبل بدء المكالمة الجماعية بدلاً من إضافتهم لاحقًا، إضافة مستخدمين جدد إلى مكالمة جارية دون الحاجة إلى إنهاء المكالمة وإعادة الاتصال.

كيفية تحديث واتساب على آيفون لتجنب المخاطر الأمنية

لتجنب أي مخاطر متعلقة بهذه الثغرة، يُنصح المستخدمون بتحديث تطبيق واتساب إلى الإصدار الأحدث من خلال الخطوات التالية:

فتح متجر التطبيقات (App Store). الانتقال إلى صفحة واتساب ماسنجر. الضغط على زر "تحديث" إذا كان هناك تحديث متاح. إذا ظهر زر "فتح" بدلاً من "تحديث"، فهذا يعني أن لديك الإصدار الأحدث بالفعل.

التحقق من تفعيل التحديثات التلقائية

افتح متجر التطبيقات واضغط على صورة الحساب (الأحرف الأولى من اسمك) في الزاوية العلوية اليمنى.

مرر لأسفل إلى قسم "التحديثات التلقائية القادمة"، وإذا كان هناك تحديث جديد لـ واتساب، اضغط على "تحديث".

هل لا تزال ميزة "View Once" آمنة؟

رغم تحديث واتساب لإصلاح الثغرة، إلا أن هذا الكشف يسلط الضوء على المخاطر المحتملة لاستخدام ميزات الخصوصية في التطبيقات الرقمية. ولضمان حماية البيانات الحساسة، يُفضل، تجنب إرسال صور ومقاطع فيديو حساسة عبر “View Once”، التأكد من استخدام أحدث إصدار من واتساب دائمًا، مراجعة إعدادات الخصوصية داخل التطبيق لحماية البيانات.