حسين هريدي يكشف عن أهمية الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وترامب

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا على أهمية هذا الاتصال الذي أكد فيه الرئيس على أن مصر على استعداد للتعاون مع ترامب لتسوية النزاع وتوضيح الموقف المصري والخطوط العريضة له.



وأضاف "هريدي" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، "الرئيس السيسي في لقائه مع نظيره الكيني تحدث عن ما طلبه الرئيس ترامب من استقبال مصر والأردن للفلسطينيين والرئيس قال إن مصر على استعداد وترحب بالعمل من أجل السلام من خلال تسوية حل الدولتين".



وتابع "مصر بعد ما حددت موقفها القاطع والمعلن والحاسم للرئيس ترامب، وأن مصر في كل الأحوال على استعداد للدخول في مفاوضات سلام خاصة بالقضية الفلسطينية وتسوية النزاع، ومن هنا جاءت أهمية هذه المكالمة في هذا التوقيت".



واستطرد: "هذه المكالمة تناولت أول دعوة لرئيس دولة أجنبية يقوم بزيارة رسمية إلى واشنطن وأول رئيس من منطقة الشرق الأوسط يجتمع بالرئيس ترامب قبل اللقاء الأمريكي الإسرائيلي وتزامنت هذه المكالمة أيضًا مع البيان المشترك عن اللجنة الوزارية العربية للمتابعة والذي كان واضح وصريح ويؤيد الموقف المصري".