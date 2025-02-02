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هنا الزاهد: استعنت بـ«طبيب نفسي» لتحضير دوري في «إقامة جبرية» لهذا السبب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنا الزاهد: استعنت بـ«طبيب نفسي» لتحضير دوري في «إقامة جبرية» لهذا السبب

هنا الزاهد
هنا الزاهد
شروق سلامة
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كشفت الفنانة هنا الزاهد عن استعانتها بطبيب نفسي خلال تحضيرها لدورها في مسلسل “إقامة جبرية”، وذلك لفهم أبعاد الشخصية التي تقدمها بشكل أعمق.

وخلال استضافتها في برنامج “معكم منى الشاذلي” عبر شاشة ON، أوضحت هنا قائلة:
“اشتغلت قوي على الدور، ورحت لدكتور نفساني عشان أفهم هي ليه بتتصرف كده. قعدت معاه أكتر من مرة وحكيت له قصة المسلسل كلها.”

وأكدت أن تحضيرها للشخصية لم يتوقف عند ذلك، بل تابعت العديد من المواد التي ساعدتها في تقديم الدور بتفاصيل أكثر دقة، خاصة مع تطور الأحداث.

و تحدثت هنا عن أصعب المشاهد التي أدتها، مشيرة إلى أحد المشاهد العاطفية المؤثرة، حيث وقفت أمام المرآة بعد ارتكاب جريمتها الأولى، وقالت:
“كنت واقفة قدام المراية، ودموعي نازلة، لأني قتلت الشخص اللي بحبه. كان مشهد صعب جدًا.”

كما تحدثت عن مشهد جمعها بالفنانة صابرين، حيث نجحت في إخافتها بشكل حقيقي أثناء التصوير، مضيفة:
“خوّفتها بجد في أحد المشاهد، لدرجة إنها قالت لي: أنا خفت بجد، حسّيت إنك فعلاً مجنونة!”

عمليات التجميل : 

وقالت هنا الزاهد : "عمري ما هعمل البوتكس ، عمري ما هعمل الحاجات دي لأنها هتخفي التفاصيل.. مش هتشوفوا الخطوط لما أعيط"، لافته: “كان عندي سنة بس وظبطها”.

مسلسل إقامة جبرية : 

وعن مسلسل إقامة جبرية إضافت هنا الزاهد : المؤلف أحمد عادل كان أول مرة ينتج، وقال لي هذا المسلسل مشروع عمري، وشايفك أوي في هذا الدور"، متابعة: "أنا بحب دور سملى جدا في المسلسل".

وتقول هنا الزاهد : "أنا كنت بعمل مشروع تاني بصور مسلسل تاني ووقفته واعتذرت لهم علشان مسلسل إقامة جبرية".

واستكملت قائلة : قعدت مع الدكتور وحكيت له قصة المسلسل كلها، واشتغلت معاه على الدور واتفرجت على حاجات كتيرة"، مشيرة إلى أنها راهنت على دورها في المسلسل، لأنه مختلف تماما عن كل الأدوار التي قدمتها في مسيرتها.

 

ماثيو ماكونهي:

تحدثت هنا عن فوزها بجائزة فى مهرجان جوي أورد ،وتسلمها الجائزة من الممثل العالمي النجم الأمريكي ماثيو ماكونهي حيث قالت : كنت طالعة استلم جائزة في حدث كبير وناس مهمة، وكنت خايفه أقع على وجهي، وكنت بفكر هطلع إزاي علشان الفستان تقيل جدا".

وتابعت: "وأنا طالعة لقيت ماثيو ماكونهي مد إيده.. فأنا مديت إيدي جدا ومعرفش ليه عملت كدا كان أوفر أوي".

أحدث أعمال هنا الزاهد


    •    السينما: يُعرض لها حاليًا فيلم “بضع ساعات في يوم ما” في دور العرض.
    •    الدراما: تشارك في مسلسل “إقامة جبرية” مع صابرين ومحمد الشرنوبي.
    •    الجوائز: حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، خلال النسخة الخامسة من Joy Awards 2025.

تواصل هنا الزاهد تقديم أدوار متنوعة بين الكوميديا والتراجيديا.

احمد فهمي هنا الزاهد اقامة جبرية

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