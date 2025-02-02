أسعار الخضراوات والفاكهةاليوم الأحد في أسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الاحد، انخفاضًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفاكهة، مع توافر كميات كبيرة من منتجات الصوب الزراعية الموجودة داخل المحافظة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الاساسية والسلع الغذائية بكافة الأسواق.

وفيما يلي قائمة ببعض الأسعار المتداولة للخضر.

أسعار الخضراوات في الوادي الجديد اليوم:



الطماطم: 4 إلى 6 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس: 6 إلى 8 جنيهات للكيلوجرام.

الكوسة: 9 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.

الخيار: 10 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.

البصل الأحمر: 9 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الفاصوليا الخضراء: 10 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

الجزر: 8 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الباذنجان البلدي: 8 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الفاكهة في الوادي الجديد اليوم:

البرتقال: 9 إلى 10 جنيهًات للكيلوجرام.

التفاح: 37 إلى 45 جنيهًا للكيلوجرام.

الموز: 20 إلى 22 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراولة: 23 إلى 27 جنيهًا للكيلوجرام.

المانجو: 25 إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

الجوافة: 15 إلى 20 جنيهًا للكيلوجرام.

وتعمل محافظة الوادي الجديد على توفير السلع الأساسية والخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار الأسواق.