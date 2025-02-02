آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الأحد 2 فبراير 2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد
سعر الشراء: 50.18جنيه
سعر البيع: 50.28جنيه
بلغ سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأحد
سعر الشراء:51.94 جنيه
سعر البيع: 52.45جنيه
وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد
سعر الشراء:62.15جنيه
سعر البيع:62.70 جنيه
بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد
سعر الشراء: 55.06جنيه
سعر البيع: 55.42جنيه
أسعار العملات الآسيوية اليوم الأحد
سجل سعر اليوان الصيني اليوم الأحد
سعر الشراء: 6.90 جنيه
سعر البيع: 6.93جنيه
وسجل سعر 100 ين ياباني اليوم الأحد
سعر الشراء: 32.32جنيه
سعر البيع: 32.66جنيه
وسجل سعر الدولار الاسترالي اليوم الأحد
سعر الشراء: 31.13جنيه
سعر البيع: 31.48جنيه
وسجل سعر الدولار الكندى اليوم الأحد
سعر الشراء: 34.46جنيه
سعر البيع: 34.98جنيه