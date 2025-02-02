آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد

الأحد 02/فبراير/2025 - 09:11 ص 2/2/2025 9:11:09 AM

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الأحد 2 فبراير 2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.



أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

سعر الشراء: 50.18جنيه

سعر البيع: 50.28جنيه

بلغ سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأحد

سعر الشراء:51.94 جنيه

سعر البيع: 52.45جنيه

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

سعر الشراء:62.15جنيه

سعر البيع:62.70 جنيه

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد



سعر الشراء: 55.06جنيه

سعر البيع: 55.42جنيه

أسعار العملات الآسيوية اليوم الأحد

سجل سعر اليوان الصيني اليوم الأحد

سعر الشراء: 6.90 جنيه

سعر البيع: 6.93جنيه

وسجل سعر 100 ين ياباني اليوم الأحد

سعر الشراء: 32.32جنيه

سعر البيع: 32.66جنيه

وسجل سعر الدولار الاسترالي اليوم الأحد

سعر الشراء: 31.13جنيه

سعر البيع: 31.48جنيه

وسجل سعر الدولار الكندى اليوم الأحد



سعر الشراء: 34.46جنيه

سعر البيع: 34.98جنيه