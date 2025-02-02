إنقاذ مريضة بعد حادث وإجراء جراحة دقيقة لتثبيت الفقرات بمستشفى بني سويف

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي مريضة تبلغ من العمر 25 عامًا، تعرضت لحادث سير أدى إلى إصابتها بكسور في الفقرات القطنية، وفقًا لما أظهرته الفحوصات والأشعة المقطعية.

و اكد الدكتور احمد صادق مدير عام المستشفي أنه نظرًا لخطورة الحالة وإمكانية حدوث مضاعفات تؤثر على الحركة للمصابة ، تم تجهيز المريضة على الفور لإجراء جراحة عاجلة لتثبيت الفقرات. وبفضل سرعة استجابة الفريق الطبي، خضعت المريضة لعملية دقيقة تم خلالها تثبيت الفقرات باستخدام 7 مسامير و2 شريحة، لتخرج من الجراحة بحالة جيدة ومستقرة .

كما تم نقل المريضة إلى قسم جراحة المخ والأعصاب لاستكمال تلقي الرعاية الطبية والمتابعة المستمرة للحالة

وقد أشاد الدكتور أحمد صادق، مدير المستشفى، بجهود ومهارة الفريق الطبي وسرعة ودقة تعاملهم مع الحالة بقيادة :

د.هاني محمد ، مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب

و الطاقم الطبي المساعد المكون :

د. أحمد خيري – أخصائي جراحة المخ والأعصاب

د. مي سمير – أخصائي التخدير



وفريق التمريض المشارك في الرعاية الطبية: فاتن أحسنهم ، شروق سعد، هند رمضان

و اختتم د صادق بأن هذه الجهود تأتي في إطار إلتزام مستشفى بني سويف التخصصي بتقديم رعاية طبية متكاملة وسريعة لإنقاذ الحالات الحرجة وضمان أفضل النتائج العلاجية للمرضى تحت إشراف الأستاذة الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة