"ارفع رأسك".. لقاء لشباب كنائس قطاع شبين | صور

شهد نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر، اللقاء الروحي لشباب كنائس قطاع شبين، بحضور الآباء الكهنة من كنائس الشهيد مارجرجس بمنية شبين، والشهيد مارمرقس بكفر شبين، والبابا كيرلس السادس بكفر الدير، إلى جانب خورس الشمامسة.

تضمن اليوم فقرات روحية متنوعة، وعرض كورال لمجموعة من الترانيم القبطية، كما ألقى نيافته كلمة بعنوان “ارفع رأسك”، تحدث فيها عن معوقات التحرر من الخطية، مؤكدًا أن المسيح يرفع الإنسان من ضعفه، ويمنحه الحرية والتجديد الروحي، مستشهدًا بأمثلة كتابية منها قصة يهوياكين في (إرميا 52).

واختتم اليوم بحلقة صلاة وترانيم روحية، أعقبها توزيع هدايا تذكارية والتقاط الصور مع الشباب.