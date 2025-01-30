الأنبا بشارة يتفقد مؤتمر المرحلة الإعدادية بكنيسة السيدة العذراء ببني عبيد

تفقد نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، مؤتمر المرحلة الإعدادية، بكنيسة السيدة العذراء، ببني عبيد.

شارك في المؤتمر القمص إبراهيم زكي، والأب ميلاد جميل، راعيا الكنيسة، حيث أكد صاحب النيافة في كلمته للحاضرين أهمية عيش الوقت الحالي بطريقة صحيحة، وهي تقديم الشكر لله دائمًا، لأجل نعمه وبركاته، ولأجل الخلاص المبارك، الذي يمنحه لنا.

وأوصى الأب المطران أبنائه وبناته بأن يستفيدوا من حضورهم بالكنيسة بالصلاة، والالتزام، والمشاركة الفعّالة في الحياة الكنسية، وأن يكونوا نورًا للعالم، وملحًا للأرض.

كذلك، قدم راعي الإيبارشيّة كلمات التشجيع للخدام، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مثمنًا جميع مجهوداتهم المبذولة.