النمسا ترفض منح الجنسية للنازحين القادمين عام 2015

تعهد هيربرت كيكل رئيس حزب الحرية اليميني ورئيس الحكومة المكلف، بمنع حصول اللاجئين على الجنسية النمساوية؛ خاصة القادمين في النزوح الجماعي في عام 2015 والذين يكملون فترة العشر سنوات هذا العام.



وقال رئيس حزب الحرية النمساوي - في تصريح اليوم الأحد - إنه سوف يضع حدا لعمليات "التجنيس الجماعي"؛ وبما أن الآلاف من طالبي اللجوء الذين قدموا إلى البلاد خلال عام 2015، من المرجح أن يتقدموا بطلبات الحصول على الجنسية هذا العام؛ فينبغي تمديد الفترة الحالية البالغة عشر سنوات لمدة خمس سنوات أخرى في أسرع وقت ممكن حتى تدخل التدابير الأخرى حيز التنفيذ.



وتعهد كيكل بتشكيل الحكومة الجديدة - خلال الأيام المقبلة - بعد مشاورات مكثفة مع حزب الشعب؛ وهو الشريك في الائتلاف الحكومي بعد تحقيق اتفاق حول الميزانية والسياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.