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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية القطري: لا خطة واضحة لموعد بدء مفاوضات المرحلة الثانية

أرشيفية
أرشيفية
محمد على
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قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إنه لا توجد خطة واضحة بشأن موعد بدء المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في الدوحة، أن قطر تعمل مع إسرائيل وحماس للتحضير للمحادثات.

وأشار إلى أن بلاده تأمل في رؤية تحرك إيجابي في "الأيام القليلة المقبلة".

وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن تبدأ المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق قبل اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وهو يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن تشمل هذه المرحلة إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين ووقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وزير الخارجية القطري وقف إطلاق النار المرحلة الثانية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بدء مفاوضات

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