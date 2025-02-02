قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير فلسطيني سابق: إسرائيل تقدم نفسها كضحية أمام العالم
بنسبة 75.8%.. محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجه الشهادة الإعدادية في دمياط
في معبد حتشبسوت .. الاهلي يجهز لاستقبال كأس العالم بالأقصر
محمود حميدة: قررت أمثل علشان تسلية الناس.. وتعليم الدين مش في المدارس
الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طفس الساعات المقبلة
ظهرت الان .. نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية2024- 2025
عبدالعاطي: مصر تؤكد موقفها من احترام سيادة ووحدة وسلامة السودان
جراديشار يقود هجوم الأهلي لمواجهة مودرن سبورت بالدوري
توتنهام يفوز على برينتفورد بثنائية في الدوري الإنجليزي
وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تدفع تعويضات بملايين الدولارات.. مشاكل منتجات الشركة تتزايد

Apple Watch
Apple Watch
شيماء عبد المنعم
×

وافقت شركة أبل Apple، على دفع 20 مليون دولار كتعويضات لتسوية دعوى قضائية تتعلق بمشكلة تورم البطارية في نماذج Apple Watch. هذه الدعوى تم تقديمها في عام 2019 إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا، وادعت أن العيب أثر على أول أربع سلاسل من ساعات Apple Watch.

أبل تدفع 20 مليون دولار لتسوية دعوى تورم بطاريات Apple Watch
 

يعد تورم البطارية هو ظاهرة تحدث نتيجة تراكم الحرارة والغاز داخل بطاريات الليثيوم أيون، مما يؤدي إلى انتفاخ جدران البطارية. هذا الانتفاخ قد يتسبب في تلف أو كسر المكونات الأخرى للجهاز إذا نما بشكل مفرط داخل المساحة المحصورة.

إجراءات أبل القانونية

رغم التسوية، تواصل أبل نفي أي مسؤولية أو تورط في المشكلة، مشيرة إلى أن قرارها دفع التعويض هو تجنبًا لمزيد من الرسوم القانونية المرتبطة بالقضية التي استمرت لأكثر من خمس سنوات. 

وقد جاء في بيان الشركة: "تنكر شركة أبل جميع الادعاءات المقدمة في الدعوى، وتؤكد عدم حدوث أي مشاكل تتعلق بتضخم البطارية في الساعات المعنية." علاوة على ذلك، أضافت أبل أن التسوية ليست اعترافًا بالذنب.

كما صرحت الشركة لموقع TechCrunch، مؤكدة: “تم تصميم Apple Watch لتكون آمنة وموثوقة. هذه التسوية تشمل مشتري Apple Watch الأصلي وسلسلتي 1 و2 و3، التي لم تعد متاحة للشراء. بينما نختلف بشدة مع الادعاءات، فقد اتفقنا على التسوية لتجنب المزيد من التقاضي.”

يمكن للمتضررين الحصول على التعويضات، يتعين على مستخدمي Apple Watch إبلاغ خدمة العملاء بالمشكلة بين 24 أبريل 2015 و6 فبراير 2024. يعتمد مقدار التعويض على عدد الشكاوى المسجلة، مع أن المبالغ المتاحة تتراوح بين 20 إلى 50 دولارًا. يجب على المتضررين تقديم معلومات الدفع عبر الموقع الرسمي للدعوى قبل 10 أبريل 2025 لاستلام المدفوعات.

تأتي هذه التسوية بعد فترة وجيزة من قرار شركة Fitbit، التابعة لـ جوجل، بدفع غرامة قدرها 12.25 مليون دولار بسبب ارتفاع درجة حرارة البطارية في ساعتها الذكية، مما يبرز القضايا المتزايدة المتعلقة بمشاكل البطاريات في المنتجات التكنولوجية.

البطارية apple watch ساعات أبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس |تداول قوائم الدرجات عبر فيس بوك

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 القاهرة برقم الجلوس.. ترقبوها هنا

محافظ القاهرة

بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

محافظ القاهرة

بعد إعلانها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الرسمي بمحافظة القاهرة

الطماطم

كلها بكتيريا.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم القاهرة .. ترقبوها هنا

الاهلي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مباراة مودرن سبورت والأهلي

ترشيحاتنا

نقابة المحامين

نقيب المحامين يترأس جلسات حلف اليمين للأعضاء الجدد بأكتوبر

نقابة الصحفيين

10 نقابات مهنية تخاطب السفارة الأمريكية رفضا لتصريحات "ترامب" حول تهجير الفلسطينيين

صورة ارشيفية

إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق "بديلة العشوائيات .. غدا

بالصور

وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك

محافظ الشرقية: تطوير القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير لتقديم خدمة مميزة للمواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 6 مليون جنيه .. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إحلال وتجديد المجزر الآلي بههيا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إيمان العاصي تثير الجدل بفستان جذاب| شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك

أصالة وطارق العريان

حكاية “60 دقيقة حياة” بين طارق العريان وأصالة.. وسر الحذف من اليوتيوب

القوات المسلحة تنظم إحتفالية بعنوان "معاً نحمى الوطن" بمتحف القوات الجوية

معاً نحمى الوطن.. القوات المسلحة تنظم زيارة لرجال الشرطة بمتحف القوات الجوية

نهال عنبر

نهال عنبر: لبست بدلة رقص محتشمة ورفضت البطولة بسبب اللمس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد