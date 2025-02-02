وزيرا الدفاع المصري والكويتي يناقشان تعزيز أوجه العلاقات العسكرية

- الفريق أول عبد المجيد صقر : دعم آفاق التعاون العسكري بين مصر والكويت

- الشيخ فهد الصباح :المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون المشترك

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة فى ظل الظروف والتحديات الراهنة ، كذلك التباحث حول سبل تعزيز أوجه العلاقات العسكرية لكلا الجانبين.

أعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المصرية الكويتية، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.



من جانبه أشاد الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بعمق العلاقات الثنائية الراسخة لكلا البلدين الشقيقين متطلعاً أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وفى ختام الزيارة وقع الجانبان اتفاقية فى مجال التعاون العسكري لنقل وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والكويتية.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

