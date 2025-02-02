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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أهم مكاسب الأهلي .. إعلامي يتغزل فى كريم الدبيس

كريم الدبيس
كريم الدبيس
محمد بدران

تغزل الاعلامي إبراهيم عبد الجواد بلاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي كريم الدبيس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد :"كريم الدبيس واحد من أهم مكاسب الأهلي الفترة اللي فاتت.. كأنه صفقة جديدة بالظبط"

وتقدم إمام عاشور بالهدف الثالث لـ الأهلي في شباك مودرن سبورت بالدقيقة 38 من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

وكان جراديشار سجل الهدف الاول لـ الأهلي في شباك مودرن سبورت بالدقيقة 13، فيما سجل الهدف الثاني إمام عاشور في الدقيقة 30.

الدوري المصري الممتاز كريم الدبيس مودرن سبورت الاهلي

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