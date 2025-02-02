أهم مكاسب الأهلي .. إعلامي يتغزل فى كريم الدبيس

تغزل الاعلامي إبراهيم عبد الجواد بلاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي كريم الدبيس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد :"كريم الدبيس واحد من أهم مكاسب الأهلي الفترة اللي فاتت.. كأنه صفقة جديدة بالظبط"

وتقدم إمام عاشور بالهدف الثالث لـ الأهلي في شباك مودرن سبورت بالدقيقة 38 من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

وكان جراديشار سجل الهدف الاول لـ الأهلي في شباك مودرن سبورت بالدقيقة 13، فيما سجل الهدف الثاني إمام عاشور في الدقيقة 30.