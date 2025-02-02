ضياء رشوان: الحوار الوطني لم يتوقف منذ دعوة الرئيس السيسي لانطلاقه

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني لم يتوقف منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوته في 26 أبريل 2022.

وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الحوار الوطني مر بمراحل عدة، كانت أولها مد جسور التواصل بين الأطراف المختلفة، مبينًا أن الحوار يشكل مساحة مشتركة تجمع بين الأفراد المختلفين في الرؤى والتوجهات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى قد استغرقت وقتًا، لتُشكَّل بعدها مجلس أمناء يضم ممثلين من مختلف الطوائف والفئات السياسية والنقابية وغيرها، وقد تم تحديد ثلاثة محاور رئيسية للنقاش ضمن 19 لجنة، مؤكدًا أن التغيرات الداخلية والخارجية والإقليمية أدت إلى صدور توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توسيع دائرة الحوار ليشمل المزيد من الأطراف والتوجهات.