جهود لكشف لغز العثور على جثة شاب داخل منور عقار ببدر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل منور عقار بمدينة بدر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من قسم شرطة بدر تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة شاب داخل منور عقار في بدر، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، العثور على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه داخل منور عقار بدائرة قسم الشرطة وبها كدمات وكسور وسحجات وتم نقلها للمشرحة تحت تصرف النيابة.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.