قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقلبات جوية حادة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس نهاية الأسبوع
ثروت الخرباوي: الإخوان الإرهابية مسئولة عن تفجيرات طابا ونويبع في التسعينات
العقارات تسبب أزمة في سوق الذهب المحلي والشركات تلجأ للتصدير| تفاصيل
روبيو: النفوذ الصيني المتزايد في قناة بنما يشكل تهديدًا خطيرا
حسام زكي: موقف مصر والأردن أغلق الباب أمام ملف تهجير الفلسطينيين
فرق كبير.. إعلامي يقارن بين أرقام إمام عاشور مع الزمالك والأهلي
الزمالك يقترب من ضم نجم سيراليون جناح الشحانية القطري| تفاصيل
إيناس حمدان: قرار إسرائيل بمنع الأونروا من العمل في غزة غير مسبوق وخطير
وزيرا الدفاع المصري والكويتي يناقشان تعزيز أوجه العلاقات العسكرية
إدارة ترامب تلغي الحماية لمئات الآلاف من الفنزويليين بالولايات المتحدة
«فسخت خطوبتها وطلعت السما».. لماذا ألقت موظفة المقطم نفسها من الشرفة؟
«أبو العينين» يحذر من تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لماذا ألقى شاب زوجته من بلكونة الثالث في السلام؟.. القصة الكاملة

سقوط فتاة - أرشيفية
سقوط فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

كواليس جريمة مأساوية ارتكبها شاب في مدينة السلام تجاه زوجته حيث شك في سلوكها فقام بإلقائها من البلكونة بالطابق الثالث لتسقط جثة هامدة.

القصة الكاملة لجريمة شاب في السلام

أدلى المتهم بقـــ.تل زوجته في مدينة السلام باعترافات أمام أجهزة أمن القاهرة حول جريمته بالقاء زوجته من شرفة الطابق الثالث بأحد العقارات.

وقال الشاب المتهم إنه متزوج من المجني عليها سنوات فترة وأنه يشك في سلوكها منذ فترة بسبب تصرفاتها وحديثها المستمر في الهاتف، ويوم الحادث نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة بالأيدي.

وتابع المتهم في أقواله، أن زوجته تعدت عليه بالسب والضرب بعدما اتهمها بسبب سلوكها المنحرف وبادلها التعدي بالأيدي حتى قام بإلقائها من الشرفة إثناء المشاجرة مشيرا الي أنه لم يقصد ذلك.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل القى زوجته من شرفة منزلهم في السلام بعدما شك في سلوكها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم السلام أول تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمصرع سيدة ثلاثينية أثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي اجرتها أجهزة أمن القاهرة العثور على جثمان سيدة ثلاثينية ترتدي كامل ملابسها وبها سحجات وكدمات وكسور متفرقة وتم نقلها الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها حيث نشبت بينهما خلافات زوجية بسبب شكه في سلوكها فقام بإلقائها من الطابق الثالث من شرفة الشقة.

وعقب تقنين الاجراءات القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

القاهرة السلام مدينة السلام مديرية أمن القاهرة قسم السلام أول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس |تداول قوائم الدرجات عبر فيس بوك

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس| رابط مباشر

محافظ القاهرة

بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

الطماطم

كلها بكتيريا.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير

محافظ القاهرة

بعد إعلانها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الرسمي بمحافظة القاهرة

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم القاهرة .. ترقبوها هنا

وزير التعليم

بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات

ترشيحاتنا

الأنبا بشارة جودة

الأنبا بشارة جودة يتفقد مؤتمر المرحلة الإعدادية بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بأبوقرقاص البلد

من عمومية الأطباء البيطريين الأخيرة

توجيه عاجل من البيطريين بشأن انتخابات فرعيتي القاهرة والجيزة

جانب من الفاعليات

مجمع الفنون بجامعة حلوان يستضيف حفل تكريم أبطال برنامج "دكتور ماث"

بالصور

دراما رمضان 2025..طرح بوسترات مسلسل قهوة المحطة| صور

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

ضبط 200 لتر زيت لسوء التخزين في حملة على المنشآت الغذائية بـ ههيا

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

كتاب ونقاد السينما تكرم الفائزين بجوائز الدولة

محمد فاضل
محمد فاضل
محمد فاضل

وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

موظف الأوبرا

قصة موظف الأوبرا .. حقيقة الورقة المنتشرة وكواليس القرار الصادم

صاحبة عقار المرج

صاحبة عقار المرج الآيل للسقوط: ماسورة شركة المياه رمتني في الشارع| فيديو

سوبر هيرو فيصل

تسلق 6 أدوار وأنقذ الأطفال .. سوبر هيرو فيصل يتحدي النيران

جثة سيدة - أرشيفية

شك في سلوكها.. تفاصيل مصرع سيدة عين شمس على يد زوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قيثارة السماء الخالدة

المزيد