الزمالك يقترب من ضم نجم سيراليون جناح الشحانية القطري| تفاصيل

اقترب مسؤولو نادي الزمالك من التعاقد مع السيراليوني الحسن كوروما جناح فريق الشحانية القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق.

ويجيد الحسن كوروما اللعب في مركزي المهاجم والجناح مما دفع مسؤولي الزمالك للتفكير في ضمه بعد متابعته في الفترة الماضية.

وكان اللاعب تم عرضه على مسؤولي الأبيض في الآونة الأخيرة قبل أن ينال الحسن كوروما إعجاب مسؤولي القلعة البيضاء.

وفي سياق متصل قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

ويستأنف الفريق تدريباته غداً الاثنين على ملعب النادي استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.