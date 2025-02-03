هذا أفضل وقت لتناول الأرز لإنقاص الوزن وتجنب ارتفاع السكر

غالبًا ما يُنظر إلى الأرز على أنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وخاصةً بالنسبة لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، ولكن هل يمكن أن يكون توقيت تناول الأرز له تأثير؟

يعد الأرز من أكثر الأطعمة استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، وهو من الأطعمة المفضلة لدى الأسر، وهو معروف بنكهته ومذاقه وقيمته الغذائية. ومع ذلك، على الرغم من أنه من الأطعمة السهلة، إلا أن الأرز غالبًا ما يكون على قائمة الممنوعات بالنسبة لأولئك الذين يركزون على إنقاص الوزن أو التحكم في نسبة السكر في الدم.



نظرًا لارتفاع نسبة الكربوهيدرات فيه، يُنظر إلى الأرز دائمًا على أنه من الأطعمة التي لا تناسب النظام الغذائي، وفي العديد من اتجاهات اللياقة البدنية والنظام الغذائي، يتم استبدال الأرز أيضًا بالكينوا الغنية بالألياف أو البروتين أو الشوفان.



متى يجب أن تأكل الأرز ؟



وفقًا لخبراء التغذية، على الرغم من أنه يمكنك تناول الأرز في أي وقت، إلا أن الغداء هو أفضل وقت لتناوله لأن فيتامينات ب الموجودة في الأرز الكامل تدعم وظائف المخ، ولأن الأرز يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، فهو خيار جيد لفقدان الوزن ولكنه أيضًا يبقيك ممتلئًا.

تقول الدراسات إن تناول الأرز الأبيض أكثر شيوعاً، على الرغم من احتوائه على عناصر غذائية وألياف أقل من الأرز البني أو الأحمر، وقد يشكل تناول الأرز الأبيض بشكل متكرر خطراً على مستويات السكر في الدم، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري، ولأن الأرز البني والأرز الأحمر من الحبوب الكاملة، فإنهما يحتويان على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن، مما يجعلهما خيارين أفضل عند تناولهما بانتظام.

ومع ذلك، يقول الخبراء أنه يجب تجنب تناول الأرز على العشاء لأنه يتم هضمه بسهولة وقد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، كما أن تناول الأرز في الليل لا يسمح لجسمك بامتصاص العناصر الغذائية، وقد تشعر بنوبات الجوع في صباح اليوم التالي لأن جسمك يدخل في وضع المجاعة.



كيف يمكنك جعل الأرز مفيدًا لإنقاص الوزن ومرضى السكري؟



على الرغم من أن العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن إنقاص الوزن قد يتجنبون تناول الأرز بسبب محتواه العالي من النشا، إلا أن الخبراء يقولون إنك لست بحاجة إلى التخلي عنه تمامًا. بدلاً من ذلك، اتبع هذه النصائح البسيطة لجعل الأرز جزءًا من خطة إنقاص الوزن الخاصة بك:

-التحكم في الحصص

يعد التحكم في كمية الطعام طريقة مهمة لفقدان الوزن بشكل فعال، تأكد من الالتزام بتناول كوب واحد فقط من الأرز المطبوخ يوميًا، إنها أسهل طريقة للاستمتاع بالطعام دون الإفراط في تناوله.

-اختر طريقة الطبخ الصحيحة

احرص على تناول الأرز المسلوق أو المطهو على البخار وتجنب قلي الأرز، وللحصول على نقاط إضافية، قم بتصفية النشا عن طريق طهي الأرز في كمية وفيرة من الماء وتصفيته.

-تناول طبق متوازن

احرص على ملء طبقك بكميات متساوية من الخضراوات والعدس والسلطة، فوفقًا للخبراء، فإن الوجبة المتوازنة مغذية وتبقيك أيضًا ممتلئًا لفترة أطول.

-أضف الألياف والبروتين

تأكد من إضافة خضروات غنية بالألياف وبروتينات خالية من الدهون مثل الجبن أو البيض أو التوفو إلى طبق الأرز، سيساعدك ذلك على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول، وتجنب تناول الوجبات الخفيفة غير المدروسة لاحقًا.

المصدر: timesnownews.

