محمد فضل: أشرف بن شرقي لاعب مميز ولديه الحلول وسينجح مع الأهلي

أكد محمد فضل نجم الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى، دائم التغييرات فى المباريات، وهو ما حدث فى مباراة اليوم أمام مودرن والمباراة الماضية أمام بيراميدز، وهذا يعكس ثقة المدير الفنى فى لاعبى الفريق.

وأضاف فضل، فى تصريحات تلفزيونية "أن إمام عاشور استطاع أن يتغير من المباراة الماضية، حيث إنه أضاع ركلة جزاء أمام بيراميدز، واليوم سجل هدفين وحصل على رجل المباراة.

وأشار فضل إلى أن وجود اسم عمر الساعى فى الاسكور شيت أساسيا بدلا من كريم الدبيس، قد يكون خطأ إداريا؛ لأن الساعى من قبل المباراة وهو احتياطي، وهو لاعب له دور كبير مع الفريق.

وعن وجود أشرف بن شرقى مع الأهلى، قال فضل: إن الأهلى دائما يحب الهجوم، وبن شرقى لاعب مميز ولديه الحلول، وسينجح فى التأقلم مع أى طريقة لعب ومنها 3/4/3.

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

