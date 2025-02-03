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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بشأن مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص بالدقهلية

مشاجرة
مشاجرة
رامى المهدي

قررت جهات التحقيق سرعة اجراء تحريات المباحث حول  تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص بالدقهلية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 1 فبراير تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص "بحوزة أحدهم سلاح أبيض") ، طرف ثانى (4 أشخاص بحوزتهم "قطعتى سلاح أبيض") مقيمين بدائرة القسم إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب لهو الأطفال تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب وإشهار الأسلحة البيضاء "دون حدوث إصابات".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه زتم إتخاذ الإجراءات القانونية .


 

مشاجرة جهات التحقيق حدوث مشاجرة

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