جاستن بالدوني يطلق موقعًا إلكترونيًا لكشف تفاصيل قضيته ضد بليك ليفلي

في تصعيد جديد للأزمة القانونية بين المخرج والممثل جاستن بالدوني والممثلة بليك ليفلي وزوجها الممثل رايان رينولدز، أطلق بالدوني موقعًا إلكترونيًا يضم جميع تفاصيل النزاع القضائي القائم بينهم.

يأتي ذلك بعد أن رفعت ليفلي دعوى قضائية ضد بالدوني في ديسمبر الماضي، متهمةً إياه بالتحرش الجنسي وشن حملة تشويه ضدها. من جانبه، رد بالدوني بدعوى مضادة، يتهم فيها ليفلي ورينولدز بالابتزاز والتشهير وانتهاك الخصوصية، وطالب بتعويض قدره 400 مليون دولار.

الموقع، الذي تم إطلاقه رسميًا يوم 1 فبراير 2025، يحتوي على نسخة محدثة من الدعوى القضائية، إلى جانب جدول زمني للخلاف ورسائل نصية مزعومة متبادلة بين الأطراف الثلاثة،كما يتيح الموقع للمستخدمين تحميل ملفات PDF تحتوي على الوثائق والأدلة المتعلقة بالقضية.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من بليك ليفلي أو رايان رينولدز حول الموقع أو الادعاءات الجديدة. لكن القضية لا تزال تتصدر عناوين الأخبار، خاصةً مع استمرار الجدل حول تفاصيل الخلاف بين الأطراف المعنية.

وكان قد انتشر فيما يخص القضية القانونية حول فيلم “It Ends with Us”، تسجيل صوتي مدته 7 دقائق يظهر فيه الممثل والمخرج جاستن بالدوني وهو يقدم اعتذارًا صريحًا لزميلته بليك ليفلي، بعد اقتراحها تعديلات على أحد مشاهد الفيلم.

اعتراف جاستن بالدوني بالخطأ

في التسجيل الصوتي، يقول جاستن: *“أنا كان في خطأ مني، سامحيني. خليني أكمل بشكل أوضح.

اعتراف جاستن بالدوني بالخطأ

في التسجيل الصوتي، يعترف جاستن بالدوني بخطئه قائلاً: “أنا آسف، أخطأت وسأعتذر عندما أفشل، اقتراحاتك كانت في محلها، وأقدر رؤيتك العميقة.” وأكد أن بليك ليفلي لعبت دورًا كبيرًا في تحسين العمل، مشيدًا بمدى تأثير التعديلات التي اقترحتها على جودة الفيلم.