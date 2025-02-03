ترامب: سيحدث شيء قوي للغاية إذا لم نستعيد قناة بنما

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن حكومة بنما "انتهكت الاتفاق" الذي أبرمته مع الولايات المتحدة، مهدداً بأن "أمراً قوياً للغاية سيحدث" إذا لم تستعد الولايات المتحدة السيطرة على قناة بنما.

وتزامنت تهديدات ترامب مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى بنما، لبحث مسألة القناة، التي هدد ترامب مراراً بإعادة السيطرة عليها.

وفي تصريحات للصحفيين بقاعدة أندروز قرب واشنطن، مساء الأحد، قال ترامب: "لقد انتهكت بنما الاتفاق، والصين هي التي تديره"، مضيفاً: "لم نقم بتسليم القناة إلى الصين، بل سلمناها إلى بنما بكل حماقة.. ولكن سوف نستعيدها وإلا سيحدث شيئ قوي للغاية".

والتقى روبيو، الأحد، رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، حيث أبلغه أن واشنطن ستتخذ "الإجراءات اللازمة" إذا لم تعتمد بنما خطوات فورية لإنهاء ما يراه ترامب "نفوذاً وسيطرة الصين على قناة بنما".

وقال مولينو، بعد المحادثات مع روبيو، إنه سيراجع الاتفاقيات التي تشمل الصين والشركات الصينية، وأعلن عن مزيد من التعاون مع الولايات المتحدة بشأن الهجرة، لكنه أكد أن سيادة بلاده على ثاني أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم "ليست مطروحة للمناقشة"، وفق ما أوردت "رويترز".

وبعد عودته إلى منصبه، هدّد ترامب بالسيطرة على قناة بنما، التي بنتها الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين وسلمتها إلى بنما في عام 1999، مدعياً أن القناة تديرها بكين.

ورفض ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية بشأن بنما، مما أثار انتقادات من أصدقاء واشنطن وأعدائها في أمريكا اللاتينية على حد سواء.