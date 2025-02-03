أمير هشام: علي معلول يأمل في التواجد بقائمة كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الظهير الأيسر علي معلول، سوف يستمر مع النادي الأهلي لنهاية الموسم حتى لو لم يتم قيده ضمن قائمة الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب مستمر حتى ختام الموسم ويتقاضى راتبه بشكل طبيعي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "طبقا للتأكيدات التي حصلنا عليها، فإن معلول خارج قائمة الأهلي بقرار من مارسيل كولر، لكنه سيبقى مع الفريق وينتظم في تدريبات الاهلي حتى نهاية الموسم مع حصوله على كافة مستحقاته المالية كاملة".

وأضاف: "علي معلول سيتواجد في تدريبات الأهلي، ويأمل في التواجد بقائمة كأس العالم للأندية، على أمل إمكانية رحيل أحد اللاعبين، أو يقوم اتحاد كرة القدم بزيادة عدد المحترفين الأجانب، وقتها قد يتم قيده".

وأتم: "كولر تمسك بوجود محمد عبدالله، ووافق على انتقال مصطفى أبوالخير إلى بتروجت، بينما تحفظ النادي البترولي على ضم سمير محمد أو معتز محمد".