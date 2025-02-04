الحل السحري.. طريقة تنظيف حوامل البوتاجاز من الدهون في ثوان

تحتار كل ربة المنزل في طرق لتنظيف حوامل البوتاجاز من الدهون المتراكمة فقد يكون صعبًا، لكن هناك عدة طرق فعالة يمكنك استخدامها:

1. النقع في الماء الساخن والصابون

املئي حوض المطبخ بماء ساخن وأضيفي كمية من سائل غسيل الصحون.

انقعي الحوامل لمدة 30-60 دقيقة ثم افركيها بفرشاة أو سلك مواعين.

اشطفيها وجففيها جيدًا.



2. استخدام البيكنج صودا والخل

رشي بيكنج صودا على الحوامل، ثم اسكبي عليها الخل الأبيض واتركيها حتى تتفاعل.

بعد 15-30 دقيقة، افركيها بإسفنجة أو فرشاة تنظيف ثم اشطفيها بالماء الساخن.



3. النقع في الأمونيا (النشادر)

ضعي الحوامل في كيس بلاستيكي محكم وأضيفي كوبًا من الأمونيا السائلة.

اتركيها لمدة 8 ساعات أو طوال الليل، ثم اغسليها بالماء والصابون.

تحذير: استخدمي القفازات وابتعدي عن استنشاق الأبخرة القوية.



4. استخدام الليمون والملح

افركي الحوامل بنصف ليمونة مغموسة في الملح.

اتركيها قليلًا ثم اشطفيها بالماء الساخن.



5. استخدام مزيلات الدهون الجاهزة

استخدمي منظف دهون قوي مثل "ديتول" أو "ماجيك" ورشيه على الحوامل.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم افركيها واشطفيها جيدًا.



نصائح إضافية:

نظفي الحوامل بانتظام لتجنب تراكم الدهون.

احرصي على تجفيفها جيدًا بعد الغسيل لمنع الصدأ.

استخدمي فرشاة تنظيف أو سلك مواعين قوي لإزالة البقع الصعبة.