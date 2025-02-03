جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم زيارة لمعرض الكتاب

زار وفد من جامعة بني سويف التكنولوجية، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وذلك في إطار دعم الجامعة للأنشطة الثقافية وتوفير فرص مجانية لطلابها لتنمية معارفهم وإثراء وعيهم الفكري.

وخلال الزيارة، تفقد الطلاب، أقسام المعرض المختلفة، والعديد من أجنحة دور النشر المحلية والعالمية، وأجنحة القطاعات والدول المشاركة، بالإضافة إلى حضور عدد من الفعاليات الثقافية والعروض الفنية المتنوعة، فضلًا عن استعراض كثير من المؤلفات والمطبوعات من كتب ومراجع في جميع ضروب المعرفة، واقتناء بعض الكتب والمراجع التي تساهم في توسيع افاقهم المعرفية، وتساعدهم في مجال دراستهم وأبحاثهم الأكاديمية.

وأكد الدكتور جان هنري، رئيس الجامعة، أن جامعة بني سويف التكنولوجية تسعى دائمًا إلى توفير كافة الفرص لأبنائها الطلاب؛ للتعرف على مختلف الثقافات واكتساب المعرفة في جميع المجالات العلمية والثقافية، مشيدًا بالدور الحيوي لمعرض الكتاب في تشكيل وعي الشباب الجامعي، موضحًا أن الزيارة تهدف إلى تثقيف الطلاب وتشجيعهم على القراءة، وتعريفهم بأهمية المعرض كحدث ثقافي بارز، بالإضافة إلى تحفيزهم على فهم القضايا والتحديات المحيطة بهم، وخلق جيل يحمل الثقافة كسلاح فى مواجهة الأفكار الهدامة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد الدكتور محمد علي مراد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن زيارة معرض الكتاب تأتي ضمن الأنشطة التي تنظمها الجامعة لدعم الثقافة والتعلم خارج القاعات الدراسية وتهيئة الطلاب لمواكبة أحدث المستجدات الثقافية والعلمية، موضحًا أن الجامعة تسعى دائمًا إلى الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتطوير الجانب الثقافي والتنويري لدى الطلاب والحرص على دمجهم ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والأحداث، مشيرًا إلى أن الجامعة ستستمر في تنظيم مثل هذه الزيارات والفعاليات الثقافية، لتكون جزءًا من استراتيجية التعلم الشامل التي تعتمدها الجامعة.

بدورهم، أعرب طلاب الجامعة، عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الزيارة، مؤكدين استفادتهم من الإطلاع على مجموعة متنوعة من الكتب، مبينين أن المعرض يُمثل فرصة ثمينة للاطلاع على أحدث الإصدارات متنوعة التي تناسب اهتماماتهم الأكاديمية والثقافية.