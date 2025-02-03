نائب: ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المستفيدة لدعم التمويل في الأبحاث الزراعية

أكد النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والجهات المستفيدة من الأبحاث العلمية في مجال الزراعة.

وأشار الجبلي إلى أن موضوع تمويل الأبحاث العلمية يمكن حله على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة، من خلال إقامة شراكات استراتيجية تضمن استفادة جميع الأطراف.

وأوضح الجبلي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن دور الزراعة في البحث العلمي أصبح واضحًا خلال السنوات الماضية، حيث ساهمت الأبحاث الزراعية بشكل ملموس في تطوير إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاج.

وأكد على ضرورة إنشاء بروتوكولات تعاون بين المراكز البحثية ومراكز الإنتاج، مما يسهم في تحقيق عائد مادي يعود بالنفع على الطرفين ويعزز من استدامة هذه الشراكات.

ودعا الجبلي إلى تكثيف الجهود لتفعيل هذه البروتوكولات بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني بشكل عام.