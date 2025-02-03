مدلع دفاع الريال .. الدرديرى يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الجديدة

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديرى علي صفقة الزمالك الجديدة الحسن كروما .

وكتب الدرديرى من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " لا مفيش ده الحسن كروما جناح الزمالك الجديد وهو بيدلع دفاع ريال مدريد عادي.

وكشف الإعلامي خالد الغندور عن مصير ستة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بخطط الجهاز الفني بقيادة المدير الفني السويسري جروس.

وأكد الغندور خلال تصريحات تلفزيونية،: "اللاعبون الستة الذين تمت الإشارة إليهم هم: ميشالاك، مهاب ياسر، حازم أسامة، أحمد رفاعي، عبدالله محمد، وعمر عبد العزيز. وأكد الغندور أنه تم إبلاغ هؤلاء اللاعبين بعدم المشاركة في مران الفريق الجماعي اليوم الاثنين، مع خضوعهم لتدريبات فردية بدلاً من ذلك، كما تم إخطارهم بعدم التواجد في المران الجماعي بشكل عام، مما يشير إلى أنهم خارج حسابات المدير الفني جروس في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أشار الغندور إلى تغير موقف الثنائي سيف فاروق جعفر ومحمد عاطف، حيث كان من المقرر في السابق أن يخوضا تدريبات فردية إلا أنه تم إخطارهما بالعودة للمشاركة في المران الجماعي بشكل طبيعي، بعد تنسيق بين الجهاز الفني والمدير الفني جروس.