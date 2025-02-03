لو أنا في الامتحانات وسمعت حد بيغشش أعمل ايه؟.. عضو بالعالمي للفتوى تجيب

أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول: لو أنا في الامتحانات وسمعت حد بيغشش حد.. هل حرام عليا أكتب نفس الإجابة؟".

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح، إن الغش في الامتحانات يعتبر حرامًا ولا يجوز شرعًا في جميع الأحوال، موضحة أنه لا يجوز للطالب أن يستفيد من الإجابات التي يسمعها عن طريق الصدفة، حتى وإن كانت الإجابة صحيحة.

وقالت: "القاعدة الأساسية في الإسلام هي أن الغش حرام في جميع مجالات الحياة، وليس فقط في الامتحانات، ينبغي على كل فرد أن يعمل بجد واجتهاد ليحقق ما يستحقه بعرق جبينه، وهذا يشمل الامتحانات أيضًا."

وأضافت: "إذا كنت في لجنة امتحان وسمعت إجابة عن طريق الصدفة، يجب عليك أن تتركها ولا تكتبها، لأن ذلك يعد استفادة من الغش، حتى وإن كانت الإجابة صحيحة، إذا كنتِ لم تذاكري وتعرفين أن الإجابة خاطئة بالنسبة لكِ، يجب عليك أن تتجنبين الاستفادة من الإجابة التي سمعتها."