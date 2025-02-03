قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الطيران: نعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية لتطوير قطاع المطارات
وفاة الإذاعي الكبير أحمد أبو زيد
أحمد موسى: مشروع مستقبل مصر يقوم بتنمية 650 ألف فدان في العريش وسيناء
ما حكم قراءة الكتب الإلكترونية المخالفة لحقوق الملكية؟.. أمين الفتوى يجيب
قائمة الوظائف الأعلى أجرا في مصر.. لن تصدق ماذا جاء في المرتبة الأولى؟
تضارب حركة الملاحة البحرية.. الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس
لو أنا في الامتحانات وسمعت حد بيغشش أعمل ايه؟.. عضو بالعالمي للفتوى تجيب
تطورات مفاجئة في مفاوضات الأهلي مع صفقته الجديدة
أمين الفتوى: 3 أوقات مكروه الصلاة فيها
مهدد بالهبوط درجة رابعة.. موديست ينتقل رسميا لنادي إنترسيتي الأسباني
حفيد أم كلثوم يكشف مفاجأة: "خال الملك فاروق" كان يريد الزواج منها
أقوى سلاح لمقاومة الفتن والهموم.. أمين الفتوى يشرح كيفية التقرب إلى الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مساعد وزير الخارجية: مصر تمضي قدمًا في مسيرتها الإصلاحية من خلال برنامج طموح

السفير وائل حامد
السفير وائل حامد

أكد السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أن مصر تمضي قدمًا في مسيرتها الإصلاحية من خلال برنامج طموح يتضمن إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة في كافة أنحاء مصر، لوضع حلول جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعاني منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة، وبما يُحفز القطاع الخاص المصري من جانب، ويفتح آفاقاً كبيرة أمام المستثمر الأجنبي من جانب آخر.


ودعا السفير وائل حامد الدول الأوروبية للاستفادة مما تقدمه مصر من مزايا في هذا المجال.


جاء ذلك خلال استقبال مساعد وزير الخارجية، اليوم الاثنين، وفدًا من مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، خلال زيارته الحالية إلى مصر، وذلك بحضور ممثلين عن قطاعي الشئون العربية والإفريقية وإدارات السودان وجنوب السودان وفلسطين ومياه النيل وموضوعات المياه الإقليمية ومتعددة الأطراف.


وتناول السفير وائل حامد مسار تطورات العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرًا إلى أنها شهدت العديد من المحطات الهامة مؤخرًا، خاصة بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة في ١٧ مارس ٢٠٢٤، وصدور الإعلان المشترك حول ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، ثم نجاح مؤتمر الاستثمار المصري–الأوروبي الذي عُقد في يونيو ٢٠٢٤ بالقاهرة.


واستمع الوفد الزائر إلى وجهات النظر المصرية إزاء الأزمات الإقليمية الراهنة، حيث قام الجانب المصري بالرد على استفسارات الوفد بشأن رؤية مصر وجهودها على مسار تسوية النزاعات في محيطها الإقليمي.


وفي هذا السياق، استعرض الجانب المصري محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية المتلاحقة، مبرزًا جهود مصر الحثيثة التي اضطلعت بها مؤخرًا مع كل من قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، فضلًا عن تناول تطورات الأوضاع في كل من سوريا ولبنان والسودان والصومال والبحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي.


وحرص الجانب المصري على تناول أبعاد قضية الأمن المائي المصري.


كما أشار الجانب المصري إلى جهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك منع خروج أي مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية إلى أوروبا منذ عام ٢٠١٦، بالتزامن مع الدور الإنساني الذي تقوم به مصر من خلال استضافتها لأكثر من ١٠ ملايين "ضيف" فروا من ويلات النزاعات في بلادهم بسبب الأزمات المتتالية في المنطقة، مؤكدًا استمرار مصر نحو المضي قدمًا في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.


وفي ختام اللقاء، أعرب وفد مجموعة الأزمات الدولية عن تقديره للدور الإيجابي والمحوري الذي تلعبه مصر لتحقيق الأمن وإعادة الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا.
 

الدول الأوروبية برنامج طموح مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية المستثمر الأجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات 2025.. الروابط هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

بن شرقي

لن يشارك في المباراة المقبلة.. صدمة لعشاق الأهلي بسبب بن شرقي

اجازات

بشرى بشأن إجازات شهر رمضان.. 9 أيام مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة

بدءً من اليوم.. هؤلاء اللاعبين يشاركون في صفوف الزمالك

بدءًا من اليوم.. هؤلاء اللاعبون يشاركون في صفوف الزمالك

التأمينات

خطوات الحصول على معاش التأمينات في سن 45 عاما

احمد حسن

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

الضبع المرقط

الضبع المرقط يفاجئ المصريين .. أسباب الظهور المفاجئ بعد آلاف السنين

ترشيحاتنا

حريق - أرشيفية

السيطرة على حريق مخزن أسفل عقار في الزيتون

فتاة - أرشيفية

استدعاء ضابط التحريات لسماع أقواله في واقعة هروب فتاة ليل بالقطامية

حريق ألف مسكن

التحريات عن حريق مطعم ألف مسكن: ماس كهربائي

بالصور

طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة

طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة
طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة
طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة

قبل رمضان .. طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

الكشف على 187 شخصا في قافلة طبية بقرية شوبك بسطة بالشرقية

جانب من القافلة
جانب من القافلة
جانب من القافلة

قوام ودلال.. مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش" رمضان 2025

رمضان 2025 - مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش"
رمضان 2025 - مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش"
رمضان 2025 - مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش"

فيديو

أم كلثوم

حفيد أم كلثوم يكشف تفاصيل لقائها مع بليغ حمدي وكواليس أغانيها

أشرف بن شرقي

اتنازلت عن مستحقاتي و مش خايف من حد … بن شرقي يكشف قصة انتقاله للاهلى

مشادة بملجأ ايتام

مشاهد صعبة .. حقيقة فيديو دار ايتام المحلة

محمد عبد السلام داخل نقابة الموسيقيين

العازف محمد عبد السلام ينهي أزمته مع نقابة المهن الموسيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المستشار وليد رضوان

المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

المزيد