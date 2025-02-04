الزمالك يبلغ 4 لاعبين بقرار جروس.. ولبيب يتمسك بـ"سيف جعفر"

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، أبلغ الرباعي حازم أسامة، وأحمد رفاعي، ومهاب ياسر، وعبدالله محمد، بالاستغناء عنهم بقرار من جروس وعدم التواجد في التدريبات

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "سيف جعفر مستمر بقرار من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك رغم عدم قناعة جروس بمستواه مؤخرا، ومحمد عاطف ربما يخرج على سبيل الإعارة".

وأضاف: "الزمالك في طريقه لفسخ عقد مهاب ياسر، والذي لم يحصل على فرصة كبيرة، وهناك صفقات كثيرة تعاقد معها الزمالك دون تحقيق أي استفادة فنية".

وتابع: "الزمالك يرفض حسم مصير المثلوثي حاليا بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ويرفض الحديث عن رحيله حاليا والأقرب عدم تجديد عقده والمفترض أن يسافر إلى ألمانيا، وموقف اللاعب يشبه ما حدث مع التونسي علي معلول في نهاية الموسم الماضي، وجروس لم يكن مقتنع باللاعب مؤخرًا".

وأتم: "الاتجاه الأقرب هو عدم تجديد عقد حمزة المثلوثي ورحيله عن نادي الزمالك".