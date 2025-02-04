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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترودو: واشنطن ستعلق الرسوم الجمركية على كندا 30 يوما

ترودو
ترودو
أخبار العالم

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عبر منصة إكس، أن الرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل، سيتم تعليقها "لمدة 30 يوما على الأقل".

وقال ترودو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) "سيتم تعليق الرسوم الجمركية المقترحة لمدة 30 يوما على الأقل بينما نعمل معا".

وأضاف أن "كندا وافقت في المقابل على تقديم تنازلات بشأن أمن الحدود".

وجاء هذا الإعلان عقب مكالمة هاتفية أجراها ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين.

وقال ترودو: "أجريت للتو مكالمة جيدة مع الرئيس ترامب"، مشيرا إلى أن "كندا تعمل على تنفيذ خطتنا لتعزيز الحدود بقيمة 3ر1 مليار دولار، والتي تشمل نشر مروحيات جديدة وتحديث التكنولوجيا وزيادة عدد العناصر الأمنية وتعزيز التنسيق مع شركائنا الأمريكيين بالإضافة إلى تخصيص موارد إضافية لوقف تدفق الفنتانيل".

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