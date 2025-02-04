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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى وفاة جلال الشرقاوي.. أحد رواد المسرح وهذه أهم أعماله

المخرج جلال الشرقاوي
المخرج جلال الشرقاوي
قسم الفن

تحل اليوم ذكرى وفاة المخرج جلال الشرقاوي ، الذي يعد أحد رواد المسرح المصري والعربي.

جلال الشرقاوي 

ولد جلال الشرقاوي 14 يونيو 1934، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 إلا أن شغفه بالفن دفعه للالتحقاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث حصل على بكالوريوس بتقدير امتياز عام 1958، ليسافر بعدها إلى فرنسا حيث تخرج أيضا حاملا دبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية عام 1962.

تسلل حب الفن الي قلبه و هو يبلغ من العمر عشر سنوات ، عندما اصطحبه شقيقه الاكبر لحضور عرض مسرحي من بطولته بأعتباره رئيس فرقة التمثيل بكلية الفنون التطبيقية .

وقف علي مسرح جامعة فؤاد الاول خلال دراسته بكلية العلوم ، و قدم عددا كبيرا من المسرحيات لعدد من الروايات العالمية و المصرية .

من أبرز الأعمال المسرحية التي قدمها بأعتباره مخرجا مسرحيا ، و من اهم أعماله مسرحية " مدرسة المشاغبين " ، و مسرحية " علي الرصيف " ، و مسرحية " عطية الأرهابية " ، و مسرحية " الجوكر " ، و مسرحية " البغبغان " ، و مسرحية " راقصة قطاع عام " ، و مسرحية " حودة كرامة " ، و مسرحية " دستور يا أسيادنا " ،بينما شارك بالتمثيل في عدد من الافلام و المسرحيات منها : " خلي بالك من عقلك ، أمهات في المنفي ، و الحب و أشياء أخري ، و أيام المنيرة " .


إلى ذلك، أسس الشرقاوي "مسرح الفن" الملاصق لمعهد الموسيقى العربية بوسط القاهرة، والذي خاص نزاعا قانونيا طويلا من أجل الإبقاء عليه ، وإلى جانب الإخراج كان له ظهور متميز في أعمال تلفزيونية وسينمائية قليلة، منها مسلسل "الحب وأشياء أخرى"، فضلا عن فيلم "خلي بالك من عقلك".

وحظي علي عدد كبير من التكريمات و كان أخرها في عام 2019 تكريمه في الدورة الأولي لمهرجان الإسكندرية المسرحية العربي للمعاهد و الكليات المتخصصة ، و سبقها في عام 2018 تكريمه من قبل المهرجان القومي للمسرح المصري .

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