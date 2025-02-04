التنمية المحلية تقدم بشرى للمواطنين بشأن نموذجي 8 و10بملف التصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمى للوزارة ، بان الوزارة تعمل على ازالة كل المعوقات امام قانون التصالح الجديد لحث الناس على الاقبال والمشاركة وتقنين اوضاعهم.

واكد "خالد قاسم" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد للتصالح قدم تسهيلات كبيرة للمواطنين وسهل عليهم الاجراءات اكثر، مضيفا انه يستطيع من حصل على نموذح 10 و8 ان يقوم بادخال المرافق والخدمات التى يحتاجها كما انه يستطيع ان يتقدم للتعليه او صب سقف لديه.

واضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية، انه نوذجى 10 و8 بمثابة تصالح مع الدولة وشهادة ميلاد للعقار يتيح له كل الخدمات والمرافق التى يحتاجها صاحب العقار ، اما نفموذج 7 والذى يتم الحصول عليه بعد التقديم على التصالح وتقسيد القيمة الخاصة به ، والذى لا يمكن للمواطن ادخال اى مرافق او خدمات الا بعد ان يتم تسديد مبلغ التقسيط بالكامل والحصول على نموذج 10 او 8.