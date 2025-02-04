لبنان يقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن لبنان قدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701 ولإعلان وقف الأعمال العدائية.

وأعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي نية موسكو طلب اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة الأوكرانية في منتصف فبراير الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ أن عددا من الدول طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا في 24 فبراير، مؤكدا أن الصين بصفتها رئيس المجلس في فبراير، ستضمن عقد هذا الاجتماع.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية فجر الثلاثاء إعلان حالة التأهب الجوي تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة كييف وأربع مقاطعات أوكرانية أخرى.

ووفقا للبيانات، انطلقت صافرات الإنذار في مقاطعات كييف وخاركوف وبولتافا وسومي وتشرنيغوف.

كما أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية، أن صافرات الإنذار في المناطق المذكورة انطلقت اعتبارا من الساعة 20:23 بتوقيت موسكو يوم الاثنين حتى الساعة 01:40 فجر الثلاثاء.