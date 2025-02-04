منافس شرس من فيفو.. هاتف جديد يغزو الأسواق بإمكانيات لم يسبق لها مثيل

من المقرر إطلاق هاتف Vivo V50 قريبًا، حيث تم إطلاق صفحته الرئيسية على موقع Vivo India، وتشير التقارير إلى أن الجهاز سيظهر لأول مرة في الأسبوع الثالث من هذا الشهر، على الأرجح في 18 فبراير ، في الهند.

ونقدم إليك نظرة على التفاصيل الرسمية المؤكدة من خلال موقع V50.

تصميم هاتف فيفو V50

يتوفر هاتف Vivo V50 بثلاثة ألوان مذهلة وهي أحمر وردي وأزرق نجمي ورمادي تيتانيوم. يتميز اللون الأزرق Starry Blue بتصميم مرصع بالنجوم، بينما تم تصميم اللون الأحمر Rose Red للاحتفال بحفلات الزفاف الهندية، مما يضيف لمسة من الأناقة.

في المقدمة، يتميز هاتف Vivo V50 بشاشة منحنية رباعية الحواف بقياس 1.86 ملم فقط، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة.

على الجانب الآخر تأتي شاشة الهاتف محمية بزجاج Diamond Shield Glass المطور من Schott، مما يضمن المتانة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الجهاز بتصنيف IP68/69، مما يوفر مقاومة للغبار والماء.

هاتف فيفو V50



مواصفات كاميرا فيفو V50

أكدت شركة Vivo رسميًا أن هاتف Vivo V50 يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي وزاوية رؤية 92 درجة. يحتوي الجزء الخلفي من الجهاز على إعداد كاميرا تم تصميمه بالتعاون مع ZEISS يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، وعدسة Ultra Lens بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي، وفلاش LED AuraLight.

ووفقا لموقع gizmochina على الرغم من بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة ، إلا أن سمك V50 لن يتجاوز 7.39 ملم. سيعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 15 المستند إلى Funtouch OS 15 وسيقدم عددًا من ميزات Gemini AI،

وفقًا لتقارير أخرى، سيحتوي هاتف Vivo V50 على شاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، وسيعمل بمعالج Snapdragon 7 Gen 3. ومن المتوقع أن يصل الهاتف بسعر أقل من 40 ألف روبية .