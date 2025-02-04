قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يصل القليوبية ويتفقد عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يرتكب جرائم تهجير وإجبار على النزوح في الضفة
أرسين فينجر يصل القاهرة الجمعة للمشاركة فى ورش عمل اتحاد الكرة
سلسلة زلازل تهز سانتوريني والسلطات تغلق المدارس.. ومئات السكان يفرون إلى أثينا
حماس تدعو الوسطاء إلى معالجة "خلل" في تنفيذ اتفاق غزة
تصريحات نارية لفاروق جعفر حول صفقات نادي الزمالك
ما هي صفقات الدوري المصري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية؟
المشاط: الشراكات مع المؤسسة الإسلامية تعزز الأمن الغذائي وتوفر السلع الاستراتيجية
حركة فتح تدعو حماس لتسليم الحكم في غزة إلى السلطة الفلسطينية
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 82.27%
بعد غد..افتتاح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب
إدارة محترفة.. مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستعداد الدائم لمواجهة الأزمات والكوارث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ابعديه عن الموبايل.. تطبيقات تساعد طفلك على تعلم البرمجة

تعلم البرمجة
تعلم البرمجة
لمياء الياسين

هل تريد أن تساعد طفلك على تعلم البرمجة التي تعد الآن واحدة من أكثر المهارات المطلوبة التي يبحث عنها أصحاب العمل؟ لهذا السبب يشجع الآباء والمعلمون في كل مكان أطفالهم على تعلم البرمجة في وقت أبكر من أي وقت مضى. 

وإليك وفقا لموقع create-learn كيفية تعليم أطفالك البرمجة في المنزل. 
 

في أي عمر يستطيع الطفل تعلم البرمجة؟

لا توجد طريقة سهلة للإجابة عن هذا السؤال، ولكن الإجابة الأبسط هي أنه يجب عليك البدء عندما يكون طفلك مستعدًا.

توجد الآن مصادر رائعة حتى للأطفال في سن ما قبل المدرسة لدراسة البرمجة مثل Code.org، وتطبيقات مثل Daisy the Dinosaur و Code Karts ، والتي يمكن حتى للأطفال في سن 4 أو 5 سنوات البدء بها. 


1- تطبيق Kodable:

يساعد ذلك التطبيق الأطفال على محاولة تعلم العديد من مفاهيم البرمجة الأساسية من خلال العديد من الألعاب الجذابة، ويعد ذلك التطبيق مناسب للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 10 سنوات، 

تنقسم به الدروس التعليمية إلى قسمين يعد القسم الأول مخصص للأطفال وذلك بدءا من سن 4 إلى 7 سنوات، أما القسم الثاني فهو للأطفال من سن 7 إلى 10 سنوات، ويعد التطبيق متاحا على متجر آب ستور.

2- تطبيق ScratchJr:

يهدف  إلى تعليم الأطفال  بدءا من عمر  خمس إلى سبع سنوات العديد من المهارات الجديدة، وذلك أثناء قيامهم ببرمجة قصصهم، وألعابهم التفاعلية.

يمكن للأطفال من خلال لغة البرمجة  جعل الشخصيات تتحرك وتقوم بالعديد من  المهام المحددة، ما يتيح لهم القيام بحل المشكلات، والعمل على تصميم المشاريع، والتعبير عن أنفسهم، وذلك بالعديد من الطرق الإبداعية ويعد التطبيق متاحا على “جوجل بلاي”.

أصحاب العمل البرمجة تعلم البرمجة تطبيق Kodable تطبيق ScratchJr

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

برقم الموبايل فقط.. إضافة مواليد جدد لـ بطاقة التموين| تفاصيل

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2025 في 13 محافظة .. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 | تداول قوائم الدرجات بـ"فيس بوك"

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025

إجازات شهر رمضان 2025

بشرى لموظفي الدولة والمدارس.. إليك تفاصيل إجازات شهر رمضان 2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

النوم بعد الفجر

هل النوم بعد الفجر يمنع الرزق ويجلب الفقر.. الإفتاء: احذره لـ7 أسباب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

نصيحة لأصحاب العداد مسبوق الدفع بداية كل شهر تجنبك خصم الرصيد

ترشيحاتنا

احذر المبيضات الصناعية.. 8 طرق لجعل قهوتك صحية أكثر

احذر المبيضات الصناعية.. 8 طرق لجعل قهوتك صحية أكثر

برج الجوزاء

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025: تتغلب على التحديات

كارثة طفل ماليزي يفقد بصره بسبب نقص هذا الفيتامين ..عادات غذائية قاتلة

كارثة طفل ماليزي يفقد بصره بسبب نقص هذا الفيتامين .. عادات غذائية قاتلة|القصة الكاملة

بالصور

احذر عادة قضم الأظافر,, تأثير خطير على الأسنان وصحتك العامة

احذر عادة قضم الأظافر: تأثير خطير على الأسنان وصحتك العامة
احذر عادة قضم الأظافر: تأثير خطير على الأسنان وصحتك العامة
احذر عادة قضم الأظافر: تأثير خطير على الأسنان وصحتك العامة

استعداداً لشهر رمضان.. طريقة تدميس الفول زي المطاعم

تدميس الفول
تدميس الفول
تدميس الفول

احذر طقطقة الرقبة والظهر.. عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة

احذر طقطقة الرقبة والظهر..عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة
احذر طقطقة الرقبة والظهر..عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة
احذر طقطقة الرقبة والظهر..عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة

ضبط 3 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

وفاة موظف الاوبرا

تفاصيل غريبة .. قصة وفاة موظف الاوبرا و ما حدث قبل الواقعة

هدى الاتربي

انا دلوعة العتاولة.. هدى الاتربي تكشف كواليس مسلسلها الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المستشار وليد رضوان

المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

المزيد