ابعديه عن الموبايل.. تطبيقات تساعد طفلك على تعلم البرمجة

هل تريد أن تساعد طفلك على تعلم البرمجة التي تعد الآن واحدة من أكثر المهارات المطلوبة التي يبحث عنها أصحاب العمل؟ لهذا السبب يشجع الآباء والمعلمون في كل مكان أطفالهم على تعلم البرمجة في وقت أبكر من أي وقت مضى.

وإليك وفقا لموقع create-learn كيفية تعليم أطفالك البرمجة في المنزل.



في أي عمر يستطيع الطفل تعلم البرمجة؟

لا توجد طريقة سهلة للإجابة عن هذا السؤال، ولكن الإجابة الأبسط هي أنه يجب عليك البدء عندما يكون طفلك مستعدًا.

توجد الآن مصادر رائعة حتى للأطفال في سن ما قبل المدرسة لدراسة البرمجة مثل Code.org، وتطبيقات مثل Daisy the Dinosaur و Code Karts ، والتي يمكن حتى للأطفال في سن 4 أو 5 سنوات البدء بها.



1- تطبيق Kodable:

يساعد ذلك التطبيق الأطفال على محاولة تعلم العديد من مفاهيم البرمجة الأساسية من خلال العديد من الألعاب الجذابة، ويعد ذلك التطبيق مناسب للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 10 سنوات،

تنقسم به الدروس التعليمية إلى قسمين يعد القسم الأول مخصص للأطفال وذلك بدءا من سن 4 إلى 7 سنوات، أما القسم الثاني فهو للأطفال من سن 7 إلى 10 سنوات، ويعد التطبيق متاحا على متجر آب ستور.

2- تطبيق ScratchJr:

يهدف إلى تعليم الأطفال بدءا من عمر خمس إلى سبع سنوات العديد من المهارات الجديدة، وذلك أثناء قيامهم ببرمجة قصصهم، وألعابهم التفاعلية.

يمكن للأطفال من خلال لغة البرمجة جعل الشخصيات تتحرك وتقوم بالعديد من المهام المحددة، ما يتيح لهم القيام بحل المشكلات، والعمل على تصميم المشاريع، والتعبير عن أنفسهم، وذلك بالعديد من الطرق الإبداعية ويعد التطبيق متاحا على “جوجل بلاي”.