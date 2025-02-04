عمرو الدردير يفجر مفاجأة عن صفقات الزمالك .. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:" مفاجأة هيثم فاروق الحسن كروما لا يصلح للزمالك ، نوفل الزرهوني جناح الرجاء المغربي ينضم للزمالك ، محمد شريف مستمر مع الخليج حتي نهاية الموسم ، الزمالك لم يطلب البانوبي ولا زيكو من زد ، الجمعة لقاء مصيري بين الزمالك والاسماعيلي وجروس مستمر حتي نهاية الموسم".

وشارك الناقد الرياضي عمرو الدردير لقطات من التدريب الأول للصفقات الجديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعلن الزمالك التعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع لاعب خط الوسط محمود جهاد قادمًا من صفوف فاركو بعقد لمدة 4 سنوات ونصف والمدافع أحمد حسام قادمًا من صفوف الجونة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الإسماعيلي عند السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري