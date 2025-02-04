يكتسح الجميع .. أفضل هاتف ذكي في الأسواق

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Infinix Note 50 تم وقد تم رصد هاتف Infinix Note 50 الأساسي في العديد من قواعد البيانات ، إليك ما نعرفه حتى الآن.

هواتف انفينيكس نوت 50



ظهر هاتف Infinix Note 50 Pro مؤخرًا في قاعدة بيانات SDPPI حاملاً رقم طراز X6855. لسوء الحظ، لم تكشف قائمة الشهادات عن أي تفاصيل دقيقة حول هذا الهاتف الذكي مثل مواصفاته أو توفره.

في المقابل، كشفت الكثير من التفاصيل الأخرى عن مواصفات هاتف Infinix Note 50 Pro وأنه سيدعم تقنية NFC وسيصل بتكوين تخزين واحد على الأقل بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

كما أكدت العديد من رسومات التصميم أيضًا أن الهاتف يأتي بتصميم ثنائي اللون مع لوحة خلفية مسطحة ووحدة كاميرا كبيرة مثمنة الشكل.

تم رصد هاتف Infinix Note 50 الأساسي أيضًا في قاعدة بيانات FCC برقم طراز X6858. تم الكشف عن أن الجهاز سيأتي بخيار اللون الأخضر والوردي وسيكون سمكه 9 مم. سيدعم الجهاز أيضًا الشحن السريع السلكي بقوة 45 وات.

انفينيكس نوت 40 5G

لذا يمكننا أن نتوقع أن يقدم طراز Pro الأكثر تكلفة أيضًا ألوانًا مماثلة وبمعدل شحن سريع سلكي مماثل إن لم يكن أعلى

وفي السياق نفسه قد جاء الطراز الأقدم لهاتف Infinix Note 40 Pro مع دعم الشحن السريع اللاسلكي أيضًا.

ومن المقرر أن تطلق العلامة التجارية لسلسلة هواتف Note 50 في طرز متعددة يمكن أن تشمل Note 50 وNote 50X وNote 50 Pro وNote 50 Pro